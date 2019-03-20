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Три белорусских теннисиста вышли в четвертьфинал в одиночных разрядах Minsk Star
Новости Беларуси. В столице проходит международный теннисный турнир для детей до 14 лет Minsk Star, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В нем принимают участие более 100 ребят из 10 стран. 22 марта будут названы победители в паре, а 23-го станут известны лучшие в одиночных разрядах мальчиков и девочек. Minsk Star – рейтинговый турнир, на котором участники собирают европейские баллы.
Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:
Пока белорусы неплохо выступают на домашнем турнире. Так, в четвертьфинал в одиночных разрядах вышли три наших теннисиста.
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Новости Беларуси. В столице проходит международный теннисный турнир для детей до 14 лет Minsk Star, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нем принимают участие более 100...
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