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Как строится инфраструктура для II Европейских игр. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Меньше 100 дней до старта. Спортивные объекты ко вторым Европейским играм проверяют на готовность. Мониторинг проводит Госстройнадзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как оказалось, нужно еще многое успеть – но и очень многое уже сделано. Новые объекты будут не только спортивными, но и в сфере здорового питания. К тому же зодчие в некоторых случаях применяют интересные технологии. Корреспондент Яна Шипко увидела и оценила строения в разной степени готовности.
Яна Шипко, СТВ:
Пока же на месте будущей кулинарной арены круглосуточно трудятся строители. Из сэндвич-панелей оперативно сооружаются рабочие зоны для поваров и рефрижераторы. Вот-вот начнут устанавливать газовые плиты. К слову, рецепт такой временной кухни не только оперативный, но и экономичный.
Александр Черников, начальник инспекции Госстройнадзора по Минску:
Представители наших органов здесь находятся практически ежедневно, постоянно осуществляют контроль качества. Учитывая, что сроки действительно очень сжатые, приходится большое внимание уделять всем этапам строительства.
Всего за три месяца нужно успеть не только переоборудовать ледовую арену под кухню, но и возвести по соседству столовую на 2500 мест. Здания соединит переходная галерея, где будут курсировать официанты. Впоследствии павильон-трансформер передадут на баланс СДЮШОР по фигурному катанию.
Алексей Щербо, главный инженер УКС Мингорисполкома:
Лоск наводят и возле столичного Дворца спорта. Вблизи него, кстати, разместится одна из фан-зон. Кроме того, болельщики смогут воочию увидеть эмоции победителей соревнований по легкой атлетики. Именно здесь опен-эйр будут проходить церемонии награждения по этому виду спорта.
Игорь Гусев, директор Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта:
В целом хочу сказать, что по республике у нас эта программа наведения порядка сейчас актуальна. Выявлены замечания по 1900 объектам, даны предписания. К Европейским играм мы постараемся, чтобы у гостей были только положительные эмоции от наших строительных площадок.
Строительные площадки не только спортивных объектов сейчас активно мониторят рабочие группы Госстройнадзора. Например, вдоль велотрассы от внимания не ускользнет ни один объект. Дворец водного спорта в СОК «Олимпийский» тоже оброс лесами.
Андрей Нестерович, генеральный директор СОК «Олимпийский»:
Здесь будет проведены соревнования по двум видам спорта – это стрельба из лука (классический и блочный лук) и соревнования по пляжному футболу.
Чтобы площадка превратилась в настоящий пляж, дополнительно сюда завезут 120 тонн песка. Ну а мишени спортсмены протестят уже в мае на чемпионате республики по стрельбе из лука.
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Новости Беларуси. Меньше 100 дней до старта. Спортивные объекты ко вторым Европейским играм проверяют на готовность. Мониторинг проводит Госстройнадзор, сообщили в...
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