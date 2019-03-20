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Борис Годунов: 5 фактов из жизни карьериста и интригана

21.03.2019 00:00 — Разное | СТВ  
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Биография этого человека – биография настоящего карьериста и интригана. Да простят меня царь Борис и профессиональные историки, которые преклоняются перед прошлым России.   

Родившись в семье среднего помещика, Годунов с помощью своего высокопоставленного дяди стал опричником, приблизился к Ивану Грозному. Вскоре он женился на дочери большого начальника при царском дворе Малюты Скуратова, после чего его карьера стремительно пошла в гору. В 28 лет он стал боярином, представляете?   

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Парень он был умный и хитрый, знал, как с кем себя вести, с кем дружить. Время было непростое. После смерти царя развернулась нешуточная борьба за трон. Хотя формально на него сел наследник Федор Иоаннович, страной фактически правили несколько боярских группировок. Годунов был «над схваткой», и бородачи ему мешали. В результате кто-то из них лишился жизни, кого-то сослали подальше, а кого-то постригли в монахи. Надо отдать ему должное: руководил он страной при живом царе вполне грамотно.    

При нем Россия сблизилась с Западом, укрепились основы государственности, строились города, осваивались новые земли. Борис Годунов учредил в России патриаршество, чем  расположил к себе церковников. После смерти царя Федора (есть историческая версия о причастности к ней Бориса) Годунов принял корону. Было ему 46 лет.   

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Сам погрязший в дворцовых интригах, новый царь чувствовал себя не очень уверенно на троне – боялся заговоров, предательства. Эти его опасения привели к репрессиям. Он убирал всех, кто сколько-нибудь мог претендовать на его место. Особенно испугало Годунова появление самозванца «царевича Дмитрия», называвшего себя прирожденным государем. Тот собрал войско из поляков и казаков и 7 ноября 1604 года (25 октября по юлианскому календарю), поддерживаемый по пути простым людом, двинулся на Москву. Царь Борис отправил навстречу войска, но остановить мятежников не получилось.

В апреле 1605 года царь внезапно умер. Смерть его посчитали загадочной. Даже если никто ему не помог отправиться на небо, в версию отравления охотно верили. Что поделаешь: такие были времена и нравы. И сам Борис был их дитя. А на трон взошел самозванец. 

Ваш В.Д.  
 
 
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Биография этого человека – биография настоящего карьериста и интригана. Да простят меня царь Борис и профессиональные историки, которые преклоняются перед...
 
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