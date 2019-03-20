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Алименты в Беларуси: топ наболевших вопросов
Буква закона
Статья 92 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (далее – КоБС) предусматривает, что размер алиментов, взыскиваемых с родителей на содержание детей, составляет: на одного ребенка – 25%, на двух детей – 33 %, на трех и более детей – 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц.
Если плательщик алиментов в тюрьме
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Законодательство Беларуси на каждого родителя возлагает обязанность воспитывать своих несовершеннолетних детей и обеспечивать их материальное содержание. В...
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