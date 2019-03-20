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Алименты в Беларуси: топ наболевших вопросов

21.03.2019 07:19 — Разное | Myfin  
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Алименты в Беларуси: топ наболевших вопросов
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Буква закона

Статья 92 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (далее – КоБС) предусматривает, что размер алиментов, взыскиваемых с родителей на содержание детей, составляет: на одного ребенка – 25%, на двух детей – 33 %, на трех и более детей – 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц.

Если плательщик алиментов в тюрьме

Алименты в Беларуси: топ наболевших вопросов

 
 
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Законодательство Беларуси на каждого родителя возлагает обязанность воспитывать своих несовершеннолетних детей и обеспечивать их материальное содержание. В...
 
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