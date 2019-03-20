Алименты в Беларуси: топ наболевших вопросов

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Буква закона

Статья 92 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (далее – КоБС) предусматривает, что размер алиментов, взыскиваемых с родителей на содержание детей, составляет: на одного ребенка – 25%, на двух детей – 33 %, на трех и более детей – 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц.

Если плательщик алиментов в тюрьме



