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Как минчанину сэкономить на походе в кино на двоих? Карточки от AFISHA.TUT.BY

21.03.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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С появлением в Минске мультиплексов кажется, что сходить в кино бюджетно уже как-то не получится. «Да и зачем куда-то ходить? Можно же вообще дома бесплатно смотреть», — скажете вы, и нам будет нечем крыть. Но все-таки выход в город, особенно в компании и на какое-нибудь артхаусное чудо — это всегда событие, причем, оказывается, не обязательно отдавать за него бешеные деньги. Мы подсчитали, как сэкономить на таком культпоходе или вообще сделать его бесплатным.

Хочу на кино, что идет в прокате. Сколько денег готовить?


Кадр из фильма «Капитан Марвел»

Запомните золотое правило: утренние и дневные сеансы всегда обходятся дешевле. Правда, в некоторых минских кинотеатрах все еще актуальна традиция, что если на сеанс не собралось хотя бы 5 человек, его попросту отменяют, будто бы вы зря просыпались ни свет ни заря.

Детям

Удивитесь, узнав, что в Минске все еще проходят киносеансы, квитки на которые стоят от 4 рублей? Например, утренние и дневные показы мультфильмов и фильмов для детей в будние дни в «Авроре», «Пионере», «Киеве», «Комсомольце», «Мире», «Салюте», «Берестье», «Октябре», «Москве», «Центральном». В том числе и 3D-анимация!

Взрослым

На кино для взрослого зрителя в тех же кинотеатрах более привычен ценовой порог в 4 рубля 50 копеек — это самый низкий прайс по минским кинотеатрам (если фильм в прокате довольно долго, цену могут опустить до 4 рублей).

На мультфильм вдвоем вы можете пройти за 8 рублей, на обычный фильм — за 9 рублей.

А что насчет попкорна?


Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

Кинотеатры «КиноМинска» обслуживают несколько сетей кинобаров. Самый бюджетный попкорн мы нашли у ребят из Cinema Bar в кинотеатре «Аврора» (есть и другие точки). У них он стоит 2 рубля 50 копеек — за маленькую порцию, понятно. Негусто, но AFISHA.TUT.BY вообще против приема пищи в кинотеатрах (шутим: сами грешны). Кстати, в «Центральном» проход с едой и напитками запрещен, так что, если хотите избежать навязчивого шуршания и чавканья, берите квиток туда.

Попкорн — от 2 рублей 50 копеек.

Артхаус за копейки


Кадр из фильма «Мертвец» Джима Джармуша. В «Ракете» покажут 22 марта в 21.00

В нашем любимом малом зале кинотеатра «Ракета» — проект называется Cinemascope — каждый день проходят как минимум два сеанса отборной годноты: артхауса, ставшего классикой. В недельной афише Cinemascope нет-нет да и найдется место для Хичкока, Джармуша и, скажем, Чаплина. Не будем спойлерить, насколько это интересный экспириенс, тем, кто тут никогда не был, но хотя бы в прогулке до «Ракеты» определенно есть своя романтика.

В малом зале «Ракеты» показывают артхаус от 4 рублей.

Можно еще дешевле?


Кадр из фильма «Женщина есть женщина» Жана-Люка Годара. В Музее кино его покажут 29 марта в 15.00 и 18.30

Отвечаем: можно. В свежеотремонтированном Музее кино постоянно проходят всяческие ретроспективы, сейчас там крутят программу «Женщина есть женщина» и смотрят в том числе Годара и Альмодовара. Квитки стоят — приготовьтесь удивляться — 2 рубля 50 копеек за обычное место и 3 на человека за импровизированные love seats на диванчиках.

В Музее кино постоянно проходят тематические ретроспективы, билеты — от 2 рублей 50 копеек.

Ммм, может, что-то бесплатное есть?


Фото взято из сообщества мероприятия vk.com/kinokorpus

Есть и такое, только не в кинотеатрах. В минском пространстве «Корпус» продолжают каждую среду бесплатно смотреть совершенно рандомное кино. То есть вы приходите на просмотр без анонса, что вообще будут крутить, и узнаете, что смотрите, только на месте. Можно уйти через 5 минут или влипнуть в стул, пока вас не выгонит администрация, вам даже может не хватить стула — потому что вход совершенно свободный. Такая вот авантюра.

У белорусского режиссера Андрея Полупанова есть удивительное хобби: уже не первый год подряд он смотрит кино по утрам в компании совершенно незнакомых людей. В своей он устраивает показы по понедельникам, средам и пятницам — но именно в 10.00 и совершенно бесплатно. Эстеты смотрят то кино, которые хорошо было бы глянуть, но сам себя не заставишь. Вот программа на два весенних месяца — как вам идея начать утро с Тарантино, Бергмана или снова-таки Годара? Нам тоже нравится.

В «Корпусе» каждую среду смотрят фильмы, какие именно — определяют на месте. В киношколе Андрея Полупанова по понедельникам, средам и пятницам можно смотреть классику кино и совершенно новые фильмы. И то, и то — бесплатно.

Так сколько денег нужно?

Нам не потребуется калькулятор, чтобы вычислить: самый бюджетный поход в кино для вас с подругой и попкорном обойдется в 10 рублей 50 копеек. Более дешевые или совсем бесплатные варианты мы вам рассекретили.

Полный график кинопремьер

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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Григория Лепса, который пройдет 22 марта в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены как раз 22 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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«Зачем куда-то ходить? Можно же вообще дома бесплатно смотреть», - скажете вы, и нам будет нечем крыть. Но все-таки выход в город, особенно в компании и на какое-нибудь...
 
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