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Александр Глеб рассказал, когда завершит карьеру

21.03.2019 07:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Александр Глеб рассказал, когда завершит карьеру
БЕЛТА

Отвечая на вопрос корреспондента TUT.BY, Александр Глеб заметил:

«Тренер уже пробует молодых, не ставя меня в состав. А сидеть на скамейке — не много приносит удовольствия. Принято решение, что это мой заключительный год в футболе».

Контракт игрока, по его словам, рассчитан до зимы. Соглашение предусматривает возможность для игрока и клуба расстаться по обоюдному согласию.

Глеб сказал, что футбол по-прежнему приносит ему удовольствие, но его не слишком часто выпускают на поле: 

«Хотелось бы, конечно, играть больше. Но пока не так часто выпускают меня на поле. Стараюсь доказывать на тренировках, что способен играть. В любом случае тренер принимает решение, ему и отвечать за результат».

 
 
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Самый известный белорусский футболист, выступающий за борисовский БАТЭ, заявил, что это его заключительный год в футболе.
 
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