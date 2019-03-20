Александр Глеб рассказал, когда завершит карьеру

Отвечая на вопрос корреспондента TUT.BY, Александр Глеб заметил:

«Тренер уже пробует молодых, не ставя меня в состав. А сидеть на скамейке — не много приносит удовольствия. Принято решение, что это мой заключительный год в футболе».

Контракт игрока, по его словам, рассчитан до зимы. Соглашение предусматривает возможность для игрока и клуба расстаться по обоюдному согласию.

Глеб сказал, что футбол по-прежнему приносит ему удовольствие, но его не слишком часто выпускают на поле:

«Хотелось бы, конечно, играть больше. Но пока не так часто выпускают меня на поле. Стараюсь доказывать на тренировках, что способен играть. В любом случае тренер принимает решение, ему и отвечать за результат».