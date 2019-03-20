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Минфин не исключает дальнейшего изменения ставок акцизов на топливо

21.03.2019 07:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Минфин не исключает дальнейшего изменения ставок акцизов на топливо
Фото из открытых источников

"Когда мы планировали бюджет на 2019 год, были одни условия - нефть была свыше $70 за баррель, разговоры были о том, что она может к $80 приблизиться. Но, как показал конец года, цены упали, поэтому конъюнктура дала возможность скорректировать акцизную политику. Вопрос обсуждался, было принято решение пока повысить акцизы, тем более для нас сейчас это актуально в условиях реализации налогового маневра. Мы аккуратно смотрим на эти параметры и будем гибко реагировать на изменение рынка», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя министра финансов Дмитрия Кийко.

В течение года акцизы на автомобильное топливо могут быть как снижены, так и повышены. 

По словам Кийко, налоговый маневр сегодня никакого влияния на бюджет не оказывает.

Ранее в Беларуси повысили ставки акцизов на автомобильное топливо. В связи с этим с 20 марта увеличились оптовые цены на топливо. 

Минфин не исключает дальнейшего изменения ставок акцизов на топливо
В Беларуси заметно выросли ставки акцизов на автомобильное топливо
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Изменение ставок до конца года возможно в исключительных случаях.
 
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