Минфин не исключает дальнейшего изменения ставок акцизов на топливо

"Когда мы планировали бюджет на 2019 год, были одни условия - нефть была свыше $70 за баррель, разговоры были о том, что она может к $80 приблизиться. Но, как показал конец года, цены упали, поэтому конъюнктура дала возможность скорректировать акцизную политику. Вопрос обсуждался, было принято решение пока повысить акцизы, тем более для нас сейчас это актуально в условиях реализации налогового маневра. Мы аккуратно смотрим на эти параметры и будем гибко реагировать на изменение рынка», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя министра финансов Дмитрия Кийко.

В течение года акцизы на автомобильное топливо могут быть как снижены, так и повышены.

По словам Кийко, налоговый маневр сегодня никакого влияния на бюджет не оказывает.

Ранее в Беларуси повысили ставки акцизов на автомобильное топливо. В связи с этим с 20 марта увеличились оптовые цены на топливо.

В Беларуси заметно выросли ставки акцизов на автомобильное топливо Подробнее