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Минфин не исключает дальнейшего изменения ставок акцизов на топливо
21.03.2019 07:45 — Разное | Аргументы и факты
"Когда мы планировали бюджет на 2019 год, были одни условия - нефть была свыше $70 за баррель, разговоры были о том, что она может к $80 приблизиться. Но, как показал конец года, цены упали, поэтому конъюнктура дала возможность скорректировать акцизную политику. Вопрос обсуждался, было принято решение пока повысить акцизы, тем более для нас сейчас это актуально в условиях реализации налогового маневра. Мы аккуратно смотрим на эти параметры и будем гибко реагировать на изменение рынка», - сообщает
В течение года акцизы на автомобильное топливо могут быть как снижены, так и повышены.
По словам Кийко, налоговый маневр сегодня никакого влияния на бюджет не оказывает.
Ранее в Беларуси повысили ставки акцизов на автомобильное топливо. В связи с этим с 20 марта увеличились оптовые цены на топливо.
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Изменение ставок до конца года возможно в исключительных случаях.
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