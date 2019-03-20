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«Знаки тряпками закрыли». Водители возмущаются, что на М1 «непонятно ограничили скорость»

21.03.2019 07:57 — Разное | Tut.by  
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«На М1 дорожные знаки, ограничивающие скорость движения, замотаны тряпками или отвернуты. Неизвестно, как ехать», — пожаловались читатели. Некоторые из них уже получили «письма счастья». AUTO.TUT.BY разобрался, с какой скоростью ехать на дороге со «спрятанными» знаками.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Трасса М1 — скоростная, на многих участках разрешено двигаться со скоростью до 120 км/ч, но кое-где скорость понижена, об этом уведомляют дорожные знаки. Например, в Крупском районе есть знак «100» и там же камера фотофиксации скорости, — рассказал автомобилист Владислав. — В марте я три раза ездил в Витебск и обратно, при этом «сотка» была закрыта полотном зеленого цвета.

Парень предположил, что если знак закрыт, то понижать скорость не нужно, поэтому продолжил ехать 115 — 120 км/ч.

— А через некоторое время мне пришли «письма счастья» за превышение скорости. Два штрафа я уже оплатил, третий жду. В письме указано, что на этом участке разрешенная скорость — 100 км/ч. Так если она не изменялась, зачем было завешивать знак и вводить людей в заблуждение?


— Ехал из Орши по М1 в Минск, при выезде на трассу знак ограничения на 120. Поставил спокойно на круиз и еду. Дальше, после развязок, знаки повернуты или укрыты пленкой. Какой знак мне отменяет мои 120? Из всех знаков, которые я заметил, было только обозначение на съезд на синем фоне перед развязками. Крупские гаишники на встречке усердно ловят авто, на машине, два человека остановили, обогнавших незадолго меня, но ехавших в допустимых до 130. Меня пронесло. Так с какой же скоростью я там должен был ехать? Что-то я не могу до сих пор понять, — задается вопросом еще один водитель с соцсетях.

Дорожники из Витебской и Минской областей, пояснили, что в некоторых местах на М1 знаки они действительно зачехлили или отвернули к полю: «из-за состояния дороги».

— Снизить скорость на некоторых участках трассы нам дали указание в ГАИ. Поэтому в этих местах знаки мы зачехлили, но временные знаки не ставили, — рассказал начальник ДЭУ-8 Сергей Ящук. — Водители должны быть более внимательными — ведь, например, после развязки действие знака, который был установлен до нее, прекращает свое действие. Легковым авто надо ехать 90 км/ч, грузовикам — 70 км/ч.

В отделе организации дорожного движения ГАИ Минской области также отметили, что если дорожные знаки зачехлены и отвернуты, то действовать водителю надо согласно ПДД.

Выходит, наш читатель Владислав, получивший «письма счастья», еще легко отделался: ведь он и 100 км/ч не имел право ехать. А повезло потому, что знаки зачехлили, а камеры не перенастроили.

Как нам пояснили в ЗАО «Безопасные дороги Беларуси» (оператор Единой системы фотофиксации нарушений скоростного режима), датчики перенастраивают в соответствии с информацией о скоростных ограничениях, поступающей от владельцев дорог.

— На М1 действительно есть датчики, которые уже перенастроены. Но датчик, на который попал водитель на 424-м км трассы М1, настроен на скоростное ограничение 100 км/ч для легковых и грузовых авто. Поэтому постановление гражданину пришло вполне корректно. Информация о временных ограничениях скорости 90 км/ч в этом месте в адрес ЗАО ни от МВД, ни от дорожных служб не поступала, — объяснили на предприятии.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В отделе организации дорожного движения ГАИ Минской области ответили, что если дорожные знаки зачехлены и отвернуты, то действовать водителю надо согласно ПДД.
 
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