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Матчи Веры Лапко и Ильи Ивашко на турнире в Майами прерваны

21.03.2019 07:47 — Разное | Tut.by  
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Матчи с участием белорусских теннисистов Веры Лапко и Ильи Ивашко на соревнованиях в Майами были отложены из-за непогоды.

Вера Лапко (№ 64 WTA) в 1-м круге встречается со второй ракеткой Франции Ализе Корне (№ 53 WTA). В первом сете сильнее была француженка — 7:5, второй на тай-брейке выиграла белоруска 7:6 (9:7), а третий был остановлен при счете 1:0 в пользу Лапко.

В случае выхода во 2-й раунд соперницей Веры Лапко будет румынка Михаэла Бузарнеску (№ 32 WTA).

В мужском турнире в Майами первая ракетка Беларуси Илья Ивашко (№ 110 ATP) в 1/64 финала встречается с итальянцем Томасом Фаббиано (№ 90 ATP). Первый сет выиграл белорус — 6:4, а второй был прерван при счете 3:0 в пользу Фаббиано.

 
 
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Матчи с участием белорусских теннисистов Веры Лапко и Ильи Ивашко на соревнованиях в Майами были отложены.
 
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