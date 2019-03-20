«В объятиях лжи»: 6 из 10. Пожилая женщина следит за блондинкой. Но ничего сексуального

В минский прокат вышел триллер «В объятиях лжи» с Изабель Юппер и Хлоей Грейс Морец в главных ролях. Не будем испытывать на прочность ваше терпение и передаем слово сразу кинообозревателю TUT.BY.





О чем кино: Фрэнсис находит в метро зеленую сумочку с правами на имя Греты Хедиг. Девушка решает вернуть аксессуар владелице. Грета оказывается пожилой одинокой европейкой, дочь которой учится в Париже, а муж умер не так давно. У девушки завязываются дружеские отношения с новой знакомой, но однажды Фрэнсис обнаружит, что таких сумочек в шкафу Греты — с десяток.

Режиссеры обычно не в ответе ни за трейлеры к фильмам, ни за русскую адаптацию названия. Об этом нужно помнить всякий раз, когда емкое Greta кто-то решит перевести клишированными «объятиями лжи». Или когда в трейлере вам проспойлерят примерно 75 процентов сюжетных поворотов (нет, другие 25 процентов тоже будут ничего, но хотелось бы чуть больше интриги). Так что не станем обвинять в этом режиссера Нила Джордана («Интервью с вампиром», «Завтрак на Плутоне») — ему попадет за другое.





«Грете» есть где развернуться. Фильм пухнет от саспенса в той части, где будет триллер, наполняется лирическим саундтреком на мелодраматических участках, поддает тинейджерских шуток в тот момент, когда заходит на территорию подростковой драмы. Смысловых пластов не меньше. История сталкера-психопата, девушки, потерявшей мать, сводящего с ума одиночества, детектив о похищении. Кому-то даже бросился в глаза внешнеполитический подтекст: олицетворяющая Европу Грета держит в страхе простых американцев. Но оставим эти трактовки тем, кому мало чистого жанра.





Вот с ним как раз все в порядке. Нил Джордан умеет в жанр, и при этом продолжает оставаться автором, поэтому саркастические ухмылки и издевки здесь чередуются с мощным напряжением. Ведьма из Гензель и Гретель получит свое неожиданное — и невероятно талантливое — воплощение, мастерски оформленное легендой французского кино Изабель Юппер. Фрейдистские мотивы про гиперопеку лягут в основу жуткой, почти из хорроров финальной трети. Впечатляющая сцена dance macabre вызовет только смех, не меньше позабавят и отсылки к хичкоковскому «Психо».

Словом, Джордан берет все инструменты и жонглирует ими так, как хочет, тем самым не давая соскучиться своему зрителю, норовящему при любом удобном случае уткнуться в смартфон.

Хотя самым смышленым из вас это все равно покажется очевидным и предсказуемым — с точки зрения сюжета «Грета», конечно, не «Малхолланд Драйв». А Джордан, пусть и талантливый, но не способный выжать из фильма с Юппер открытие уровня «Пианистки» или даже недавней премьеры «Она» Верховена . «Грета» — это и есть тот танец, который исполняет Юппер: ироничные, смешные, невротичные и неуместные па человека с поехавшей кукухой на фоне умирающей жертвы. С модными мотивами вроде одержимости и созависимости, которые здесь раздают приветы Валле и его нашумевшему сериалу «Острые предметы».





Так что же такое эти «В объятиях лжи», он же «Грета»? Это крепкий триллер, полный юмора, с одной выдающейся и двумя неплохими актерскими работами. И живым, бодрым монтажом, который работает лучше любого баянистого джампскейра. Но без открытий и откровений. Но когда выбирать в прокате приходится между блокбастером с Куценко и российской комедией о том, что «Москва притягивает и завораживает», пожалуй, мы как-нибудь перебьемся без откровений.

Когда: с 21 марта. Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТЦ «Галилео», velcom cinema Silver Screen в ТЦ «Дана Молл», «Аврора», «Беларусь», «Пионер». Выбрать сеанс и купить билет