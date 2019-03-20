Нацбанк прокомментировал ускорение инфляции

Об этом сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин.

«Сейчас инфляция чуть ускоряется, мы уже говорили - в первом полугодии ожидаем, что инфляция будет находиться выше целевого параметра. В принципе пока мы видим, что идем в рамках этого прогноза», - слова Мурина приводит БЕЛТА .

У финансового регулятора вызывает озабоченность влияние на инфляцию сезонных колебаний. По мнению Мурина, нужны механизмы для сглаживания таких колебаний.

«Это не совсем нормально, когда при однозначном уровне инфляции происходят существенные сезонные колебания цен. В нормальной ситуации такого быть не должно».

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