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«Лидское пиво» выпустило новый сорт Koronet Light IPA

21.03.2019 — Разное | Lida.Info  
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«Лидское пиво» выпустило новый сорт Koronet Light IPA

«Лидское пиво» представило новый сорт — Koronet Light IPA. Пиво в британском стиле будет выпускаться на регулярной основе.

Пиво Koronet Light IPA получило выраженную горчинку и яркий аромат, при этом оно имеет более мягкий вкус в сравнении с другими представителями стиля. При производстве используется технология сухого охмеления. В качестве основы — британский сорт хмеля Target, который обеспечивает напиток травяным и цитрусовыми оттенками. Дополняет купаж американский хмель Ekuanot, который привносит запах тропических фруктов. Солод Pale Ale со сладковатыми нотками ореха, помимо аутентичного вкуса, усиливает золотистый оттенок пива.

— Сорт IPA в крафтовой линейке «Калекцыя Майстра» пользуется популярностью среди ценителей, однако для массового потребителя его вкус может быть слишком горький. Поэтому мы предлагаем в линейке Koronet новый сорт Light IPA, который будет иметь пониженный показатель горечи (24 IBU в сравнении с 40 IBU в «Калекцыя Майстра. IPA»), — отметила директор по маркетингу Ирина Капилова. — Мы надеемся, что новинка позволит открыть для себя британский сорт IPA большему числу потребителей.

Koronet Light IPA представляет собой фильтрованный светлый эль крепостью 4,7%. Массовая доля сухих веществ составляет 10,6%, а показатель горечи в новинке — 24 IBU. Пиво разливается в бутылки объёмом 0,568 л, а употреблять напиток рекомендуется при температуре 12 градусов. Новинка уже доступна в крупных магазинах.

 
 
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«Лидское пиво» представило новый сорт — Koronet Light IPA. Пиво в британском стиле будет выпускаться на регулярной основе. Пиво Koronet Light IPA получило выраженную горчинку и...
 
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