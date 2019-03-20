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«УКС собирается поднять цену. Сильно». Дольщики пятый год ждут завершения стройки дома в Витебске

21.03.2019 08:31 — Разное | Tut.by  
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В Витебске дольщики долгостроя — 120 семей — ждут ответа на вопрос, когда сдадут их дом. Финальные сроки переносили дважды. Третий раз не за горами, уверены будущие жильцы. Еще одна проблема — постоянный пересмотр стоимости квадратного метра. Началась история еще в 2014 году. Будет ли поставлена точка в 2019-м? В проблеме разбирался канал ОНТ.

Истории у многих семей как под копирку. Одни живут с родителями, другие — в общежитии. Свои метры — давняя мечта. Когда казалось, что до нее рукой подать, пришла еще одна новость: цена за квартиру может вырасти.

— УКС говорит, что поднимет цену. Сильно, — делятся жильцы.

Дом особенный: его строили, применяя новую технологию — несъемной опалубки. В компании уверяли, что главное преимущество — высокая скорость строительства. Рекламные ролики и сейчас можно найти в интернете.

В начале строительства в десятиэтажном доме на 120 квартир квадратный метр оценили почти в 1800 рублей. За четыре года построили только 4 этажа, потому год назад функции главного застройщика перешли УКСу. Он быстро набрал дольщиков, предлагая квадратный метр за 1 022 рубля. Стройка ожила, но там, где должно было трудиться больше 100 человек, работало в два раза меньше.

В УКСе были бы рады поменять подрядчика, но с такой технологией в регионе никто не знаком.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Еще одна проблема - постоянный пересмотр стоимости квадратного метра.
 
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