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«Переделывать пришлось абсолютно все». Читательница о том, как создать столовую мечты
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Своей историей с нами поделилась читательница Екатерина из Минска.
— Летом прошлого года мы купили трехкомнатную квартиру на вторичном рынке в типовом «мапидовском» доме.
Переделывать на кухне пришлось абсолютно все. За кухонным гарнитуром обратились к специалистам фабрики ЗОВ.
Помещение имело две двери, и мы решили не закладывать лишний проем, посчитав такую планировку «изюминкой» квартиры. Гостиную условно разделили на столовую и диванную зоны. Круглый обеденный стол поставили у эркерного окна, где много места и света.
Карниз в гостиной сделан на заказ: гнутый, алюминиевый, на две рельсы.
Я люблю готовить и провожу на кухне много времени. Поэтому еще на стадии проекта предусмотрели широкую рабочую поверхность, много мест для хранения и установку полноразмерной посудомойки с дополнительным морозильником.
Можно было найти встраиваемую морозильную камеру, но обычно они меньше, а дорог был каждый сантиметр: наша семья активно морозит ягоды. Отечественный «Атлант» с четырьмя ящиками был самым лучшим решением.
Фасады кухонного гарнитура из МДФ называются «Трент». Отделочные материалы выбирали, руководствуясь собственным чувством прекрасного. Плитку и светильники купили на строительном рынке в Ждановичах, обои — там же, но в Уручье.
Фартук, как и пол, — из плитки польского производства. Розетки специально устанавливали с крышками: они пачкаются внутри, и потом их тяжело отмыть.
Много места на кухне изначально занимали газовые трубы и огромный счетчик. Чтобы убрать это из рабочей зоны, согласовали новый проект, поменяли счетчик на более компактный.
Под верхними кухонными ящиками расположена светодиодная подсветка, которую сделал муж.
Холодильник и микроволновку перевезли из прошлой квартиры. Духовку ставили наверх сознательно: внизу банально не осталось места, да и мне так удобнее.
На окне висит римская штора из 100% льна. Из того же материала и подушки на стульях, их сшила моя замечательная мама. Стулья пришлось делать на заказ, потому что высота в 55 см уже не считается стандартной, но это все еще не барное сиденье.
Стулья не были окрашены, этим я занималась сама. Четыре раза перекрашивала, чтобы они по цвету стали похожими на нижние фасады — для этого специально освоила технику колеровки краски.
За дверью — наше с мужем изобретение. Самодельная полка для кулинарных книг с маленьким рейлингом для передников и прихваток (на двери пока не обращаем внимание, новые уже в работе).
Насчет телевизора. У нас он висит на противоположной от кухни стене в гостиной, его видно и слышно — в качестве фона этого хватает. Если же хочется что-то посмотреть, беру в руки планшет или наблюдаю за тем, как местные жители во дворе играют в футбол: у нас там прямые трансляции нон-стоп.
В целом, как мне кажется, у нас получилась приятная по цвету кухня, без вычурности, очень функциональная и вот прям «моя»: здесь постоянно хочется готовить и проводить время с друзьями за чашкой чая.
Смета:
Остальные затраты, к сожалению, невозможно вычленить из общего списка, так как многое покупалось на всю квартиру сразу (например, стройматериалы, обои, розетки и другое).
— Кто любит фотографироваться для Instagram на кухне, а кто готовить? Каждый может узнать себя. А ведь мир разделился: на кухни до появления соцсетей и после.
Казалось бы, не так много времени прошло с тех пор, как в 1926 году «франкфуртская кухня» Маргарете Шютте стала прототипом современного кухонного модуля. Предполагала ли она, австрийский архитектор, что кухня должна быть хорошим фоном для фото, а главным критерием оценки гарнитура будет красивый общий вид? Кухня плюс смартфон — как вам такое будущее, Маргарете?
Но мир действительно меняется, новая эстетика предстает во всей красе. Поэтому, это тот случай, когда необходимо обсудить детали и аксессуары — ручки, занавески и т.д. Показывать тренды в интерьере нужно уверенно, но недостаточно просто сделать привлекательную кухню, используя популярные материалы и услуги дизайнера: никуда не денешься от функциональности и логики пользователя.
Если столешницу у окна еще можно объяснить красивым видом, то определенное неудобство в пользовании микроволновкой и духовым шкафом уже не спрятать за вид из окна. Если это кухня для «своей аудитории», тогда это можно объяснить. Но это не решает проблему в эргономике, которая касается нас всех.
Сочетание модных фактур и фурнитуры, классический рабочий треугольник, сбалансированная цветовая гамма производят хорошее впечатление. Пространство дышит светом. Красивые аксессуары создают определенный уют. Простота и понятность планировки в некоторых моментах может показать недостатки проектной работы. Но влюбляются, как известно, не в интеллект, а в красоту и молодость.
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