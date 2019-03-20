«Переделывать пришлось абсолютно все». Читательница о том, как создать столовую мечты

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» . Сегодня расскажем о том, как создавалась кухня за 12 тысяч рублей, которая плавно переходит в гостевой зал.

Своей историей с нами поделилась читательница Екатерина из Минска.

— Летом прошлого года мы купили трехкомнатную квартиру на вторичном рынке в типовом «мапидовском» доме.



План жилья

Переделывать на кухне пришлось абсолютно все. За кухонным гарнитуром обратились к специалистам фабрики ЗОВ.





Помещение имело две двери, и мы решили не закладывать лишний проем, посчитав такую планировку «изюминкой» квартиры. Гостиную условно разделили на столовую и диванную зоны. Круглый обеденный стол поставили у эркерного окна, где много места и света.

Карниз в гостиной сделан на заказ: гнутый, алюминиевый, на две рельсы.





Я люблю готовить и провожу на кухне много времени. Поэтому еще на стадии проекта предусмотрели широкую рабочую поверхность, много мест для хранения и установку полноразмерной посудомойки с дополнительным морозильником.

Можно было найти встраиваемую морозильную камеру, но обычно они меньше, а дорог был каждый сантиметр: наша семья активно морозит ягоды. Отечественный «Атлант» с четырьмя ящиками был самым лучшим решением.





Фасады кухонного гарнитура из МДФ называются «Трент». Отделочные материалы выбирали, руководствуясь собственным чувством прекрасного. Плитку и светильники купили на строительном рынке в Ждановичах, обои — там же, но в Уручье.

Фартук, как и пол, — из плитки польского производства. Розетки специально устанавливали с крышками: они пачкаются внутри, и потом их тяжело отмыть.

Много места на кухне изначально занимали газовые трубы и огромный счетчик. Чтобы убрать это из рабочей зоны, согласовали новый проект, поменяли счетчик на более компактный.





Под верхними кухонными ящиками расположена светодиодная подсветка, которую сделал муж.

Холодильник и микроволновку перевезли из прошлой квартиры. Духовку ставили наверх сознательно: внизу банально не осталось места, да и мне так удобнее.

Мойка — двойная, кран с высоким изливом, гибким съемным шлангом и режимом душа.





На окне висит римская штора из 100% льна. Из того же материала и подушки на стульях, их сшила моя замечательная мама. Стулья пришлось делать на заказ, потому что высота в 55 см уже не считается стандартной, но это все еще не барное сиденье.

Стулья не были окрашены, этим я занималась сама. Четыре раза перекрашивала, чтобы они по цвету стали похожими на нижние фасады — для этого специально освоила технику колеровки краски.





За дверью — наше с мужем изобретение. Самодельная полка для кулинарных книг с маленьким рейлингом для передников и прихваток (на двери пока не обращаем внимание, новые уже в работе).





Насчет телевизора. У нас он висит на противоположной от кухни стене в гостиной, его видно и слышно — в качестве фона этого хватает. Если же хочется что-то посмотреть, беру в руки планшет или наблюдаю за тем, как местные жители во дворе играют в футбол: у нас там прямые трансляции нон-стоп.

В целом, как мне кажется, у нас получилась приятная по цвету кухня, без вычурности, очень функциональная и вот прям «моя»: здесь постоянно хочется готовить и проводить время с друзьями за чашкой чая.

Смета:

Замена кухонного окна 430 руб. Плитка 470 руб. Кухонный гарнитур 5620 руб. Сборка кухни 430 руб. Варочная панель 910 руб. Вытяжка 235 руб. Духовка 1285 руб. Посудомойка 1180 руб. Замена счетчика 160 руб. Раковина 320 руб. Смеситель 215 руб. Дозатор для моющих средств 47 руб. Материалы на римскую штору 170 руб. Карниз в зал 156 руб. Итого 11628 руб.

Остальные затраты, к сожалению, невозможно вычленить из общего списка, так как многое покупалось на всю квартиру сразу (например, стройматериалы, обои, розетки и другое).

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Кто любит фотографироваться для Instagram на кухне, а кто готовить? Каждый может узнать себя. А ведь мир разделился: на кухни до появления соцсетей и после.

Казалось бы, не так много времени прошло с тех пор, как в 1926 году «франкфуртская кухня» Маргарете Шютте стала прототипом современного кухонного модуля. Предполагала ли она, австрийский архитектор, что кухня должна быть хорошим фоном для фото, а главным критерием оценки гарнитура будет красивый общий вид? Кухня плюс смартфон — как вам такое будущее, Маргарете?

Но мир действительно меняется, новая эстетика предстает во всей красе. Поэтому, это тот случай, когда необходимо обсудить детали и аксессуары — ручки, занавески и т.д. Показывать тренды в интерьере нужно уверенно, но недостаточно просто сделать привлекательную кухню, используя популярные материалы и услуги дизайнера: никуда не денешься от функциональности и логики пользователя.

Если столешницу у окна еще можно объяснить красивым видом, то определенное неудобство в пользовании микроволновкой и духовым шкафом уже не спрятать за вид из окна. Если это кухня для «своей аудитории», тогда это можно объяснить. Но это не решает проблему в эргономике, которая касается нас всех.

Сочетание модных фактур и фурнитуры, классический рабочий треугольник, сбалансированная цветовая гамма производят хорошее впечатление. Пространство дышит светом. Красивые аксессуары создают определенный уют. Простота и понятность планировки в некоторых моментах может показать недостатки проектной работы. Но влюбляются, как известно, не в интеллект, а в красоту и молодость.

Партнер проекта:





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