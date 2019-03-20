«Я не смогу без него жить». Психолог отвечает читательнице, которая не может уйти от деспота и тирана

Наша читательница обратилась за помощью к психологу, потому что не понимает, как разорвать отношения с мужчиной, которого она и любит, и боится уже несколько лет. Из-за постоянных скандалов и унижений девушка хочет уйти, но чувствует, что в этот момент «потеряет любовь всей своей жизни». Можно ли изменить характер манипулятора или нужно бежать от него со всех ног, отвечает психолог.





Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Пару лет назад я познакомилась с человеком, который в корне изменил мою жизнь. Я даже не успела заметить, как сильно привязалась к нему, как стала нуждаться в общении с ним — с самого первого дня нашего знакомства. А ведь все сразу было непросто.

Обычно люди в начале общения скрывают свои недостатки, а он вместо этого вел себя так, будто я — его личная вещь: злился, если больше чем полдня не напоминаю о себе; говорил, во сколько мне возвращаться домой и с кем общаться. При этом мы еще были просто знакомыми, максимум — приятелями.

Взаимоотношения развивались стремительно, и вскоре мы стали парой. Почувствовав, что я не на шутку влюбилась, он понял, что этим можно манипулировать (чтобы понять, что он — искусный манипулятор, мне понадобилось немало времени).

С его стороны были сумасшедшие сцены ревности, тотальный контроль, указания, как мне стоит себя вести и какой я должна быть. Каждый раз во время ссор дело доходило до унижений и оскорблений в мой адрес. Однако наравне с этим, когда его все устраивало, он демонстрировал мне необычайную нежность, заботу… Это меня подкупало, и я не могла от него уйти. Я думала, что не смогу без него жить, ведь я так его люблю.

Но и постоянно подстраиваться под него у меня тоже не было сил, мы все время ссорились. Иногда я думала, что все закончится, когда он меня разлюбит, а значит, перестанет навязывать мне свои идеи, взгляды на мир и то, какой я должна быть, чтобы наши отношения сложились. Пробовала уходить от него, но он либо возвращал меня, либо искажал ситуацию так, что я чувствовала себя во всем виноватой и просила прощения.





Когда я связалась с ним, друзья перестали меня узнавать. Говорили, что он больной на всю голову и мне нужно бежать от него. Я и сама понимаю, что здоровых отношений с таким человеком быть не может…

Но когда все хорошо, я чувствую себя самой счастливой рядом с ним. Меня тянет к нему, он как будто поднимает меня на новую высоту в собственных глазах. Но как только начинаю идти против его воли, опускает мою самооценку ниже плинтуса.

Понимаю, что нужно бежать от него, но не могу. Другие мужчины мне противны. Кажется, что если уйду, потеряю любовь всей жизни.

Подскажите, пожалуйста, как найти в себе силы уйти от того, кого любишь, и не поддаваться на манипуляции. Очень рассчитываю на вашу помощь!

Комментарий психолога:

Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»



— Вы стремительно привязались к человеку, который с начала знакомства начал манипулировать вами. Влюбились в того, кто диктовал вам свои условия, контролировал. Стали нуждаться в том, кто унижал и оскорблял вас. Именно этот человек почему-то стал для вас значимым. Почему?

Нежность с заботой были не более чем демонстрацией, как сахар для дрессированного зверька. Да и на эту «любовь» вы зарабатывали послушанием, были удобной.

Для начала давайте проясним ситуацию. Здесь речь идет не о любви и отношениях, а о зависимости. Такой, какая может быть у маленького ребенка от родителя.

Ваша связь давно бы разрушилась, если бы вы хоть раз позволили себе сделать по-своему, но страх потерять того, кому вы дали право управлять своей жизнью, блокировал ваши потребности и желания.

Когда человек так легко берет на себя роль «жертвы», то «тиран» не замедлит появиться в его жизни. В этой больной связи каждый использует другого для удовлетворения своих потребностей.

Ваша потребность — перекладывание ответственности за свою жизнь на него. Его потребность — подпитывать свою важность путем контроля и манипуляций. Вы оба «нужны» друг другу.

Вы терпите боль, проявляя собственную беспомощность, и этим даете ему «послание» продолжать и дальше так относиться к вам. Вот он и продолжает.

Что должно произойти, чтобы ваши отношения поднялись на новый уровень, а он начал уважать ваши желания? Похоже, что ничего. Пока вы ему удобны, он не изменится, а вы продолжите терять время и силы на напрасное ожидание чуда.

Тот, кто позволяет себя использовать, никогда не бывает любим.

«Я без него не смогу». Подумайте, без чего вы не сможете? Вы действительно не сможете жить без унижения и грубости? Без ласковых слов, на которые вас ловят, как на крючок? Не сможете жить без человека, который не уважает вас?

Что делать? Начать взрослеть.

Перестаньте подпитывать эти токсичные отношения своей инфантильностью. Вы не в темнице под замком, вы свободный человек, который имеет право управлять своей жизнью, и только вы выбираете: страдать вам или нет.

Заглотив крючок, очень трудно и больно его выплюнуть, но это стоит сделать. Ведь нужно начать новый этап своей жизни — взять ответственность за свои выборы, решения, действия. За свои ошибки и одиночество. За свою силу и счастье.

Хотите уйти — уходите. Без выяснения и объяснения. Просто закройте дверь. Да, это будет трудно, возможно, вам потребуется поддержка и помощь психолога. Но уйдя из токсичных отношений, вы сделаете лучший вклад в свое здоровое будущее.

Возможно, вам поможет новое убеждение: «любовь всей жизни» не приносит страдания. Она наполняет и придает сил. В ней чувствуешь себя свободным.