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"Зачем нужны детские центры, если есть мама?" Педагог-психолог о раннем развитии детей
Драмкружок, кружок по фото, мне еще мне петь охота… Разносторонние интересы ребенка – безусловный плюс для него и повод для родительских восторгов. Но как определить эти интересы, когда ребенок еще совсем мал, а так хочется дать ему максимум из возможных занятий – музыку, логику, английский, бассейн, гимнастику, изостудию, танцы, шахматы? Что выбрать? Куда податься? Как одновременно не перегрузить малыша и не упустить шанс развить его склонности? Ответы на эти вопросы для читателей
Мама – главный наблюдатель
– Внимательная мама уже в первые годы жизни способна увидеть, какие склонности у ее ребенка. При этом стоит разделять общие способности ребенка к обучению и познанию мира и специальные, узкие – как, например, способность к музыке или рисованию. Однако и то и другое проявляется, как правило, уже в раннем возрасте. Способности – это некий социальный компонент, который накладывается на задатки, а они, в свою очередь, даны от природы, т.е. заложены генетически. Наиболее ярко способности ребенка проявляются после 2 лет. Как их увидеть? Надо смотреть на интересы ребенка, предлагать ему разные виды деятельности – и наблюдать за ним.
Восторг мамы – главная мотивация ребенка
– Для ребенка раннего возраста при любом виде деятельности очень важна эмоциональная реакция мамы. Если она в восторге от музыки, то будет эмоционально заряжать своего ребенка и, безусловно, усиливать его интерес. Малыш все делает в ожидании маминой позитивной реакции.
Детские центры все же нужны
– Многие спрашивают, может ли мама развивать своего малыша сама, не прибегая к помощи специалистов. Может, конечно. Но это намного сложнее, чем прийти с ребенком к педагогам. Попробую объяснить, в чем основное различие.
Детские центры – это, по сути, ранняя диагностика. И ранняя возможность дать ребенку опыт общения с детьми, педагогами и познакомить его с различными видами деятельности. Детям, которые проводят все время с мамой вдвоем и во дворе на детской площадке, сложнее адаптироваться к детскому саду, сложнее показать свои способности. Детские центры такую возможность дают.
А еще детские центры полезны для самих мам. Мама, у которой нет педагогического или психологического образования, может многое почерпнуть, начиная от видов деятельности, которые можно предложить ребенку дома, и заканчивая наблюдением за его особенностями. Например, многие мамы с огромным удивлением узнают, что в 2 года ребенку уже можно и нужно предлагать ножницы.
Как важно найти свою "тетю"
– Обязан ли ребенок беспрекословно слушаться педагога в центре раннего развития, куда его привела мама? Конечно, нет. Во-первых, для малыша все в новинку, и сперва он лишь внимательно присматривается ко всему происходящему. Редкий ребенок с первых занятий начинает активно себя проявлять, включаясь во все происходящее. А во-вторых, ему просто может не понравиться преподаватель.
Нужно ли заниматься, если ребенку не интересно? Нет!
– Многие родители считают: если ребенок капризничает и не хочет заниматься, все равно нужно водить его на занятия, чтобы приучать к дисциплине и не потворствовать капризам. Эта позиция, на мой взгляд, неверная. Родительские амбиции и их перфекционизм не должны лишать малыша детства и позитивных эмоций.
А еще пресловутые родительские амбиции. Например, мама в детстве мечтала танцевать, но не случилось, поэтому она водит на профессиональные танцы дочь, которая занимается с неохотой. Избежать такой проекции на своего ребенка, отделив свои потребности от его, сложно, но возможно. В этом поможет настоящая близость со своим малышом, принятие его особенностей с сильными и слабыми сторонами, доверительность. Ребенок должен чувствовать, что может делиться с мамой своими страхами, желаниями, мечтами, и быть уверенным, что его поймут и поддержат.
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Драмкружок, кружок по фото, мне еще мне петь охота… Разносторонние интересы ребенка – безусловный плюс для него и повод для родительских восторгов. Но как...
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