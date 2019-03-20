"Зачем нужны детские центры, если есть мама?" Педагог-психолог о раннем развитии детей

Драмкружок, кружок по фото, мне еще мне петь охота… Разносторонние интересы ребенка – безусловный плюс для него и повод для родительских восторгов. Но как определить эти интересы, когда ребенок еще совсем мал, а так хочется дать ему максимум из возможных занятий – музыку, логику, английский, бассейн, гимнастику, изостудию, танцы, шахматы? Что выбрать? Куда податься? Как одновременно не перегрузить малыша и не упустить шанс развить его склонности? Ответы на эти вопросы для читателей www.interfax.by дает педагог-психолог, многодетная мама Светлана Липкина.

Мама – главный наблюдатель

– Внимательная мама уже в первые годы жизни способна увидеть, какие склонности у ее ребенка. При этом стоит разделять общие способности ребенка к обучению и познанию мира и специальные, узкие – как, например, способность к музыке или рисованию. Однако и то и другое проявляется, как правило, уже в раннем возрасте. Способности – это некий социальный компонент, который накладывается на задатки, а они, в свою очередь, даны от природы, т.е. заложены генетически. Наиболее ярко способности ребенка проявляются после 2 лет. Как их увидеть? Надо смотреть на интересы ребенка, предлагать ему разные виды деятельности – и наблюдать за ним.



В 2 года нет смысла вести ребенка на профессиональную хореографию, чтобы определить, есть ли у него способности к танцам. Но когда мама моет посуду и напевает какие-то песенки и приплясывает попутно, она видит реакцию ребенка – один будет равнодушен к таким проявлениям, а другой не упустит возможности присоединиться. Мама лепит и рисует, ребенок садится рядом и пробует повторять мамины движения. Важно обратить внимание, как долго малыш может сосредотачиваться на конкретном виде деятельности. 2-3-летнего ребенка невозможно заставить долго чем-то заниматься, если у него нет интереса.

Восторг мамы – главная мотивация ребенка

– Для ребенка раннего возраста при любом виде деятельности очень важна эмоциональная реакция мамы. Если она в восторге от музыки, то будет эмоционально заряжать своего ребенка и, безусловно, усиливать его интерес. Малыш все делает в ожидании маминой позитивной реакции.

Детские центры все же нужны

– Многие спрашивают, может ли мама развивать своего малыша сама, не прибегая к помощи специалистов. Может, конечно. Но это намного сложнее, чем прийти с ребенком к педагогам. Попробую объяснить, в чем основное различие.



Безусловно, главный вклад в развитие ребенка вносит мама. То, как мама общается с ребенком, знакомит с окружающим миром, играет и читает, во многом определяет темпы его развития. Но предложить множество видов деятельности ребенку с большим количеством учебных материалов и в окружении других детей маме непосильно. В развивающих центрах есть программы для детей до 3 лет, включающие все многообразие занятий раннего возраста. Мама может наблюдать за своим ребенком и увидеть, например: нет, хороводы и танцы не наше, ребенок скучает, идет в уголок или садится за столик в ожидании других занятий. Или ему, напротив, интереснее всего подвижная часть, сенсорная дорожка, где надо пролазить-перелазить-переступать. То есть ему менее интересна познавательная часть в силу высокой потребности в двигательной активности. Тогда в режиме группы ребенку будет комфортен формат детский фитнес – гимнастика – фигурное катание – бассейн. Или мама может водить ребенка на занятия по методике Монтессори, где каждый работает в своем темпе, самостоятельно выбирает познавательный материал, исходя из своих потребностей, что здорово подходит таким шустрикам.

Детские центры – это, по сути, ранняя диагностика. И ранняя возможность дать ребенку опыт общения с детьми, педагогами и познакомить его с различными видами деятельности. Детям, которые проводят все время с мамой вдвоем и во дворе на детской площадке, сложнее адаптироваться к детскому саду, сложнее показать свои способности. Детские центры такую возможность дают.

А еще детские центры полезны для самих мам. Мама, у которой нет педагогического или психологического образования, может многое почерпнуть, начиная от видов деятельности, которые можно предложить ребенку дома, и заканчивая наблюдением за его особенностями. Например, многие мамы с огромным удивлением узнают, что в 2 года ребенку уже можно и нужно предлагать ножницы.

Как важно найти свою "тетю"

– Обязан ли ребенок беспрекословно слушаться педагога в центре раннего развития, куда его привела мама? Конечно, нет. Во-первых, для малыша все в новинку, и сперва он лишь внимательно присматривается ко всему происходящему. Редкий ребенок с первых занятий начинает активно себя проявлять, включаясь во все происходящее. А во-вторых, ему просто может не понравиться преподаватель.



Кого-то может встревожить тон или громкость речи педагога, у кого-то может не сойтись эмоциональный фон, а кто-то просто будет напряженно относиться к женщинам-брюнеткам, но радостно бежать заниматься к педагогу-блондинке. Всегда надо смотреть на реакцию ребенка! Если занятия "не идут" после 1-2 месяцев попыток, а мама видит, что сами виды деятельности интересны ее чаду (он дома так же продолжает вырезать, танцевать или складывать пазлы), то имеет смысл задуматься о смене педагога или места занятий. Это важно: на любом занятии, в любом кружке найти свою "тетю". Мы, взрослые, прекрасно помним, что в школе нам те предметы давались легко, которыми нас увлек конкретный педагог – человек, который был нам интересен, вызывал доверие.

Нужно ли заниматься, если ребенку не интересно? Нет!

– Многие родители считают: если ребенок капризничает и не хочет заниматься, все равно нужно водить его на занятия, чтобы приучать к дисциплине и не потворствовать капризам. Эта позиция, на мой взгляд, неверная. Родительские амбиции и их перфекционизм не должны лишать малыша детства и позитивных эмоций.



Ребенку может не подходить преподаватель, о чем мы уже говорили. Мы, взрослые, сами дружим не со всеми, и работать хотим не с каждым, а ребенка заставляем это делать. Мама говорит: "Ты сама говорила, что хочешь ходить на фигурное катание. Вот и не ной теперь". Здесь присутствует элемент насилия над ребенком. Одно дело – ходить иногда на каток вместе с мамой и кататься на коньках в свое удовольствие, и совсем другое – заниматься регулярно под руководством тренера, который предъявляет требования и постоянно сравнивает тебя с другими детьми. Это не всем дается легко.

А еще пресловутые родительские амбиции. Например, мама в детстве мечтала танцевать, но не случилось, поэтому она водит на профессиональные танцы дочь, которая занимается с неохотой. Избежать такой проекции на своего ребенка, отделив свои потребности от его, сложно, но возможно. В этом поможет настоящая близость со своим малышом, принятие его особенностей с сильными и слабыми сторонами, доверительность. Ребенок должен чувствовать, что может делиться с мамой своими страхами, желаниями, мечтами, и быть уверенным, что его поймут и поддержат.