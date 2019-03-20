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Названы автомобили-звезды Instagram

21.03.2019 08:11 — Разное | Интерфакс  
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Фотографии автомобилей - одни из самых популярных в Instagram: автолюбители делятся снимками своих "ласточек" и машин, о которых могут только мечтать, отметили эксперты британской страховой компании Veygo. И, проанализировав хэштеги в соцсети, "заточенной" под фото и короткие видео, определили тридцатку самых упоминаемых в инстаграме моделей.

"Хотя вы ожидаете, что список будет состоять исключительно из суперкаров и авто класса люкс, вы будете удивлены некоторыми машинами в топ-30, - подчеркнули исследователи. - Так, хоть лидером рейтинга стал классический американский мускул-кар, Ford Mustang, второе место, неожиданно, заняла Honda Civic".

Названы автомобили-звезды Instagram

 
 
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Фотографии автомобилей - одни из самых популярных в Instagram: автолюбители делятся снимками своих "ласточек" и машин, о которых могут только мечтать, отметили эксперты...
 
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