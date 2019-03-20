Гомельский областной центр технического творчества детей и молодёжи проведет 28 марта III областной турнир по робототехнике "ROBOQUEST"

Участниками турнира станут учащиеся учреждений дополнительного образования детей и молодежи, общего среднего образования и иных организаций. Возраст участников – от 6 до 17 лет.

Команды будут соревноваться в двух категориях:

LEGOWeDo (возрастная группа 6-7 лет и 8-9 лет);

LEGOEV3 (возрастная группа 10-13 лет и 14-17 лет).

Соревнования на роботах LEGOWeDo пройдут в номинации "Мир WeDo".

Соревнования на роботах LEGOEV3 пройдут в двух номинациях: "Домашнее задание" и "Робототехническая олимпиада".

Гости турнира смогут познакомиться с учреждениями образования, предприятиями и организациями, и окунуться в атмосферу IT-технологий, робототехники и творчества. В рамках фестиваля вас ждут увлекательные соревнования, состязания роботов, выставка робототехники, шоу роботов-трансформеров.

Организаторы мероприятия: Главное управление образования Гомельского облисполкома и ГУО "Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи".

Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте http://octt.gomel.by .