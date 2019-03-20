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Областной турнир по робототехнике "ROBOQUEST" пройдет в Гомеле
Гомельский областной центр технического творчества детей и молодёжи проведет 28 марта III областной турнир по робототехнике "ROBOQUEST"
Участниками турнира станут учащиеся учреждений дополнительного образования детей и молодежи, общего среднего образования и иных организаций. Возраст участников – от 6 до 17 лет.
Команды будут соревноваться в двух категориях:
Соревнования на роботах LEGOWeDo пройдут в номинации "Мир WeDo".
Соревнования на роботах LEGOEV3 пройдут в двух номинациях: "Домашнее задание" и "Робототехническая олимпиада".
Гости турнира смогут познакомиться с учреждениями образования, предприятиями и организациями, и окунуться в атмосферу IT-технологий, робототехники и творчества. В рамках фестиваля вас ждут увлекательные соревнования, состязания роботов, выставка робототехники, шоу роботов-трансформеров.
Организаторы мероприятия: Главное управление образования Гомельского облисполкома и ГУО "Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи".
Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте
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Гомельский областной центр технического творчества детей и молодёжи проведет 28 марта III областной турнир по робототехнике "ROBOQUEST" Участниками турнира станут...
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