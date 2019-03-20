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Бесплатные экскурсии по Беларуси пройдут 13 и 14 апреля

21.03.2019 08:10 — Разное | Интерфакс  
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Бесплатные экскурсии по всей Беларуси, а также по местам за рубежом, тесно связанным с белорусской историей и культурой пройдут 13 и 14 апреля в рамках юбилейного, десятого, Феста экскурсоводов.

Среди новинок фестиваля - квесты для детей и взрослых, новые необычные экскурсии по знакомым локациям. Организаторы обещают насыщенную программу, подробности которой станут известны 7 апреля.

Организаторами Феста экскурсоводов выступают Белорусский комитет Международного совета по памятникам и местам, общественное объединение "Белорусский фонд культуры" и Национальное агентство по туризму.

 
 
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Бесплатные экскурсии по всей Беларуси, а также по местам за рубежом, тесно связанным с белорусской историей и культурой пройдут 13 и 14 апреля в рамках юбилейного,...
 
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