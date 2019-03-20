12 городов, которые нужно посетить с детьми, пока они не выросли

Амстердам, Копенгаген и Рейкьявик вошли в список европейских городов, которые нужно успеть показать детям, пока они еще не выросли. Об этом пишет The Telegraph.

Эксперты британского издания назвали топ-12 городов Европы, которые стоит посетить с детьми и подростками до совершеннолетия.



Лидером списка является Лондон. В британской столице есть множество игровых площадок и великолепных парков. Город располагает огромным выбором музеев, большинство из которых дети могут посетить бесплатно.

На втором месте Амстердам. По мнению экспертов, этот город — идеальное место для несовершеннолетних туристов и представляет собой нечто большее, чем просто микс из кафе и квартала красных фонарей. В столице Нидерландов обязательными для всей семьи являются экскурсии по городу на лодке или велосипеде, посещение Музея Ван Гога и популярного тематического парка Эфтелинг.

Третью строчку рейтинга занимает Копенгаген. Город настолько компактный, что дети не устанут от прогулки, а заодно увидят главные достопримечательности: статую Русалочки, Круглую башню и парк развлечений Тиволи. Кроме того, в датской столице много роскошных садов и отличных ресторанов.

Замыкают топ-5 австрийский Зальцбург и Рейкьявик. Первый запомнится детям декорациями известного фильма «Звуки музыки», большим количеством лошадей и дворцом Хельбрунн XVII века. Столица Исландии идеально подойдет для активных семей. Рейкьявик станет отправной точкой для поездки к термальным источникам, а также придется по душе тем, кто мечтает понаблюдать за китами и увидеть северное сияние.

В топ-12 также вошли Рим, Мюнхен, Барселона, Стокгольм, хорватский Дубровник, Вена и Лиссабон.

Источник новости: TURIZM.RU