Лукашенко поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"В Беларуси вы известны как мудрый государственный деятель, давно заслуживший уважение казахстанского народа. В ходе нашей недавней встречи в Минске вами была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя странами", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что белорусско-казахстанское всестороннее плодотворное сотрудничество будет и впредь развиваться в духе стратегического партнерства и доверия.

А.Лукашенко пожелал К.Токаеву доброго здоровья, благополучия и новых созидательных достижений на высшем государственном посту.