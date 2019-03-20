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Лукашенко поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"В Беларуси вы известны как мудрый государственный деятель, давно заслуживший уважение казахстанского народа. В ходе нашей недавней встречи в Минске вами была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя странами", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что белорусско-казахстанское всестороннее плодотворное сотрудничество будет и впредь развиваться в духе стратегического партнерства и доверия.
А.Лукашенко пожелал К.Токаеву доброго здоровья, благополучия и новых созидательных достижений на высшем государственном посту.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба...
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