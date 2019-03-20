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Volvo будет бороться с пьяными водителями при помощи камер и сенсоров

21.03.2019 09:09 — Разное | Tut.by  
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Шведская компания объявила о намерении сделать очередной шаг на пути реализации своей стратегии Vision 2020 по сведению к нулю числа ДТП со смертельным исходом в своих автомобилях. Основными препятствиями на пути реализации этой стратегии на фирме называют превышение скорости, езду в нетрезвом виде и невнимательность за рулем. По замыслу разработчиков, целый комплекс камер будет реагировать на поведение водителя, которое может привести к аварии.


В качестве примеров такого поведения приводятся полное отсутствие управления автомобилем, езда вне дорожного полотна или нахождение за рулем с закрытыми глазами на протяжении длительного времени, а также виляние от полосы к полосе или чрезмерно медленная реакция на дорожную ситуацию. Автоматическое вмешательство систем безопасности в процесс управления автомобилем может принимать различные формы — снижение скорости, оповещение служб спасения посредством Volvo on Call и даже полная остановка и автоматическая парковка автомобиля в безопасном месте.

Видеорегистраторы поведения водителя станут устанавливаться на все Volvo на новой платформе SPA2, которая увидит свет в начале следующего десятилетия. О количестве камер и их расположении в салоне компания объявит позже.


Кроме того, Volvo представила технологию Care Key, которая позволит владельцам машин устанавливать ограничения максимальной скорости на своих автомобилях перед передачей их другим лицам (например, родственникам, более юным и менее опытным водителям, кто только недавно получил права). Программируемый ключ будет включен в базовое оснащение автомобилей, начиная с 2021-го модельного года.

Ранее Volvo объявила о том, что начиная с 2020 года на всех новых автомобилях марки максимальная скорость будет ограничена на отметке 180 км/ч.

 
 
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Эффективным инструментом в борьбе с вождением в нетрезвом виде и невнимательностью за рулем разработчики Volvo считают встроенные в автомобиль камеры и иные...
 
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