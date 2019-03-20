Беспроводные наушники и планшеты. Как писатели-фантасты предсказывали будущее

Технологии, которыми мы пользуемся каждый день, меняются с невообразимой скоростью. Вдумайтесь: первые современные смартфоны появились полтора десятка лет назад, а сейчас этой техникой пользуется большинство жителей планеты. Тем более удивительно, что такие вещи, как интернет или видеосвязь были предсказаны задолго до своего реального появления. Причем не учеными или людьми из мира науки, а писателями. В этом материале мы вместе с компанией Huawei, создавшей инновационный смартфон Huawei Mate 20 Pro , вспоминаем топ-5 технологий из настоящего, предсказанных фантастами прошлого.

Жюль Верн и автономные субмарины

Французский основоположник научной фантастики — наверное, главный предсказатель будущего в мире литературы (именно поэтому мы включили его в этот список, хотя самой технологии, о которой пойдет речь, уже больше полувека). Это далеко не случайность или писательский фарт.

Отличные познания в науке второй половины XIX века и огромный интерес ко всему новому позволяли ему предугадывать, в каких сферах могут быть применены те или иные открытия. К примеру, именно Жюль Верн был сторонником максимально широкого использования только недавно в то время открытого электричества, причем в самых разных сферах, что тогда было не так уж и очевидно.

Наиболее известное изобретение, описанное французом в деталях, — подводная лодка. Редкий советский школьник не знал о капитане Немо и не читал (или хотя бы не смотрел экранизацию романа) «20 тысяч лье под водой».

Стоит заметить, что субмарины уже существовали во времена написания книги, однако это были маленькие судна, приводившиеся в движение механическим приводом и абсолютно непохожие на современные подлодки. Именно Жюль Верн предсказал использование сжатого воздуха для погружения и всплытия, электричества как основного источника энергии на корабле, наличие внешнего и внутреннего корпусов и многое другое.





Хотя без преувеличений, как это бывает у художников, не обошлось. К примеру, в романе субмарина погружается на 16 километров — ни одна из существующих лодок такого не выдержит (да и глубин таких на Земле нет).

С другой стороны, некоторые технические характеристики даже преуменьшены. Так, «Наутилус» вынужден всплывать каждые пятеро суток, чтобы пополнить запасы воздуха. Французу это можно простить — до запуска первого в мире ядерного реактора, которые сейчас используются на субмаринах и обеспечивают огромную автономность, в момент написания романа оставалось больше 70 лет.

Француза так же можно считать предсказателем появления акваланга (все в том же «20 тысяч лье под водой»), химического оружия (роман «Пятьсот миллионов бегумы») и многого другого.

Рэй Брэдбери и беспроводные наушники

«451 градус по Фаренгейту» — книга о том, что не должно произойти с человечеством в будущем. Удивительно, но в своей знаменитой антиутопии американский писатель предсказал одну из вещей, которая стала популярной буквально в последние годы.

Минимум проводов — один из главных трендов среди производителей гаджетов. В большинстве современных флагманских смартфонов стандартный 3,5-миллиметровый разъем отсутствует, а вместо него может использоваться USB Type-C или беспроводная технология Bluetooth. Так, к примеру, в Huawei Mate 20 Pro установлен модуль Bluetooth версии 5, что позволяет подключить к смартфону сразу два устройства для воспроизведения звука, а также меньше расходует запас энергии.





Что же касается Брэдбери, то в своем романе 1953 года он представлял технологию очень точно. Так автор описывает поведение жены главного героя Милдред: «Не зажигая света, он представил себе комнату. Его жена, распростертая на кровати, неукрытая и холодная, как надгробное изваяние, с застывшими глазами, устремленными в потолок, словно притянутыми к нему невидимыми стальными нитями. В ушах у нее плотно вставлены миниатюрные «Ракушки», крошечные, с наперсток, радиоприемники-втулки, и электронный океан звуков — музыка и голоса, музыка и голоса — волнами омывает берега ее бодрствующего мозга». Далее автор упоминает, что за десять лет пользования «Ракушками» женщина уже научилась читать по губам.

Что ж, будем надеяться, что американец угадал будущее только частично. Иначе — берегите свои книжки.

Филип Дик и виртуальная реальность

«Мечтают ли андроиды об электроовцах?» — книга без преувеличения легендарная для фанатов научной фантастики. Именно она легла в основу сценария знаменитого фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». И в ней полно предсказаний, которые удивительным образом напоминают нашу реальность.

Однако нам кажется наиболее важным сказать о таком популярном направлении, как виртуальная реальность. В книге упоминается устройство под названием «эмпатоскоп» — своеобразный ящик, который помогает людям сопереживать другим и убегать от одиночества. Вглядываясь в его экран, можно объединить свое сознание с разумами единомышленников и даже общаться с людьми из загробного мира.





Конечно, в идее больше фантастического, чем реального, но по своей сути эмпатоскоп очень напоминает VR-очки. Уже сейчас мы можем находиться рядом с людьми или объектами, которые расположены в сотнях километров от нас, общаться и совершать различные действия в виртуальном мире. Остается только надеяться, что общение в VR не заменит нам реальной жизни.

Мартин Кэйдин и бионические протезы

Этот автор известен гораздо меньше, чем предыдущие, но его книга также удостоилась экранизации. А немногим позже — и воплощения в реальности.

В 1972 году бионические протезы были чем-то из разряда фантастики. Сегодня же это достаточно обыденная вещь. К примеру, в США ветеранам войн уже пару лет как устанавливают протез руки под названием LUKE (он назван в честь Люка Скайуокера из «Звездных войн»). Он может обрабатывать несколько команд одновременно, что позволяет выполнять сложные операции (вроде расчесывания или открытия дверного замка) и выглядит более естественно.





Возвращаясь к произведению Кэйдина, его фабула в том, что во время катастрофы экспериментального корабля летчик-испытатель Стив Остин лишается глаза, руки и обеих ног. Вместо них ему устанавливают бионические протезы, которые в разы улучшают его «характеристики». Правда, за это с него требуют стать агентом секретной службы. Выбора, естественно, нет — и герой отправляется на первое задание… Кстати, экранизировали роман уже через год после публикации — фильм называется «Человек на шесть миллионов долларов».

Артур Кларк, искусственный интеллект и планшеты

И снова к легендарным книгам, которые стали легендарными фильмами. Точнее, наоборот, — картина Стэнли Кубрика вышла даже раньше, чем автор сценария Артур Кларк опубликовал свой роман (он вместе с режиссером работал над сценарием, и лишь потом сделал из него книгу). Фильм считается одним из наиболее философских в фильмографии Кубрика, а еще — прорывным в плане визуальных эффектов для того времени. К примеру, в фильме показана искусственная гравитация, невесомость и многие другие вещи, которые даже сделали автора «подозреваемым» в теории заговора об инсценировке высадки американских астронавтов на Луну.

Еще один важный аспект — предсказание технологий будущего, так как действие романа и фильма происходит через 30 с лишним лет после их написания и съемки.

Одна из наиболее бросающихся в глаза вещей — мультимедийный планшет «ньюспад», которым пользуются члены экипажа корабля «Дискавери» и герой романа Хейвуд Флойд. Правда, автор идет еще дальше и сразу же предсказывает еще и гибель планшетов: «И все же, наверное, рано или поздно газетный планшет изживет себя и будет вытеснен чем-нибудь столь же невообразимым, насколько сам планшет был бы невообразим для Кекстона или Гутенберга».





Кроме того, в «Космической Одиссее» очень точно описан искусственный интеллект, по крайней мере, в том виде, в котором его представляем себе мы. Это не андроид или робот, как у многих других авторов, а обычный компьютер. HAL-9000 изначально похож на обычное ПО, помогающее людям выполнять различные задачи. Сейчас искусственный интеллект работает, например, в камерах смартфонов, распознавая сценарии съемки и улучшая снимки — такая функциональность реализована, например, в Huawei Mate 20 Pro.

Вообще, HAL-9000 в романе является полноценным участником экспедиции и героем (спойлер: антигероем). Его образ — это еще и предсказание голосового управления компьютерами, ведь герои общаются с ним напрямую, как с человеком. Ничего не напоминает?

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