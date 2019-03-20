Кредиты на жилье: ставки немного снизились, но вариантов стало меньше

Последние месяцы ситуация с кредитами на жилье не сильно радовала желающих решить квартирный вопрос. Одни банки повысили ставки, а некоторые и вовсе остановили кредитование по всем программам, кроме льготных или партнерских. FINANCE.TUT.BY вместе с «А-100 Девелопмент» посмотрели, на что можно рассчитывать при оформлении кредита на недвижимость в марте.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Нас интересовали кредиты на строительство или приобретение жилья. Отбирались стандартные предложения. Это кредиты без привязки к какому-то конкретному застройщику или агентству недвижимости, для клиентов, у которых нет дополнительных льгот.

Вот уже почти четыре месяца, как Беларусбанк не оформляет договоры на покупку недвижимости и каждый месяц срок предполагаемого возобновления кредитования сдвигается. По последней информации, заявки на кредиты не будут приниматься до конца марта. Полноценно не возобновили кредитование и БПС-Сбербанк, и Банк БелВЭБ. Эти банки предлагают только льготные кредиты. Кроме того, в марте еще один банк оставил возможность кредитования только в рамках партнерских программ — БНБ-Банк.

Правда, есть и хорошие новости: несколько банков снизили размер основной процентной ставки. Так, Франсабанк уменьшил ставку на 0,09 процентных пункта. В Приорбанке, Белинвестбанке и Белагропромбанке кредиты на жилье подешевели на 0,69 — 0,7 процентных пункта.

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк, Кредит на строительство жилья 15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Купите собственную квартиру в Новой Боровой без кредитов, поручителей и справок о доходах! Рассрочка на 36 месяцев оформляется прямо в отделе продаж за несколько минут. Стильные дома, продуманные планировки, увеличенные окна и закрытый двор. Предложение ограничено! Подробности на newbor.by и по телефону +375 44 748−80−77. Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 15,41% (ставка реф. + 5,41%), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Белгазпромбанк, «Скоро новоселье» 16,1% (ставка реф. + 6,1%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 15,41%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) Приорбанк, «Дружная семья» 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,4% (ставка реф. + 5,4%) или 15,4% , до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,4% (ставка реф. + 5,4%) или 15,5% , до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 15,41% (ставка реф. + 5,41%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк, Кредит на строительство жилья 15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Купите собственную квартиру в Новой Боровой без кредитов, поручителей и справок о доходах! Рассрочка на 36 месяцев оформляется прямо в отделе продаж за несколько минут. Стильные дома, продуманные планировки, увеличенные окна и закрытый двор. Предложение ограничено! Подробности на newbor.by и по телефону +375 44 748−80−77. Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 15,41% (ставка реф. + 5,41%), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Белгазпромбанк, «Скоро новоселье» 16,1% (ставка реф. + 6,1%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 15,41%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) Приорбанк, «Дружная семья» 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,4% (ставка реф. + 5,4%) или 15,4% , до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,4% (ставка реф. + 5,4%) или 15,5% , до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 15,41% (ставка реф. + 5,41%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Главные выводы о ситуации с кредитами на жилье:

Произошло незначительное снижение ставок. Теперь во всех банках, кроме Белгазпромбанка , оформить договор можно под ставку до 15,41%;

, оформить договор можно под ставку до 15,41%; Размер максимальной суммы ограничен только у Приорбанка : можно рассчитывать на сумму не более 125 000 евро в эквиваленте. Для остальных банков максимальный возможный размер кредита не установлен, и все будет зависеть от платежеспособности клиента;

: можно рассчитывать на сумму не более 125 000 евро в эквиваленте. Для остальных банков максимальный возможный размер кредита не установлен, и все будет зависеть от платежеспособности клиента; Максимальный срок кредита составляет 20 лет. Такие условия действуют практически у всех банков. Исключение — Приорбанк — вернуть весь заем нужно будет за 15 лет;

— вернуть весь заем нужно будет за 15 лет; В плане обеспечения изменений не произошло. Банки просят предоставить поручителя и оформить договор залога на приобретаемое жилье. Уточним, что для каждого случая банки определяют сами, каким именно будет итоговое обеспечение;

Размер собственного участия в сделке составляет 10 — 20% от стоимости приобретаемого жилья. Это означает, что перед обращением в банк потребуется накопить необходимую сумму на первый взнос, а остальные средства предоставит банк.

Какая нужна зарплата и сколько составит ежемесячный платеж

По кредитам на недвижимость одни из самых ощутимых ежемесячных платежей и достаточно большая переплата.

Предположим, у вас уже есть необходимая сумма для первого взноса и теперь вам не хватает 30 тысяч долларов (условно — 65 000 белорусских рублей) на покупку собственной квартиры. Мы предположили, что кредит будет оформлен на максимальный срок. Сейчас для всех банков, кроме Приорбанка, он составляет 20 лет.

Дополнительно мы попросили рассчитать необходимую минимальную зарплату. Уточним только, для расчета зарплаты мы взяли ситуацию, когда у кредитополучателя нет других долгов, рассрочек и несовершеннолетних детей.

Банк и кредит, ставка, срок кредита Максимальный платеж, общая переплата Необходимая зарплата Беларусбанк, Кредит на строительство жилья, 15% (ставка реф.+5%), на 20 лет 1083,33, 97 906 2166,66 Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство, 15,41% (ставка реф.+ 5,41%), на 20 лет 1154, 105 049 2916 Белгазпромбанк, «Скоро новоселье», 16,1%, на 20 лет 1143, 105 086 1360 Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости, 15,41%, на 20 лет 1143, 105 086 1600 Приорбанк, «Дружная семья», 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,4% (ставка реф. + 5,4%), на 15 лет 935,58, 103 404 1600 Приорбанк, Покупка (строительство) под залог, 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,4% (ставка реф. + 5,4%), на 15 лет 935,58, 103 404 1600 Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости, 15,41% (ставка реф. + 5,41%), на 20 лет 880,02, 146 205,39 1500

Банк и кредит, ставка, срок кредита Максимальный платеж, общая переплата Необходимая зарплата Беларусбанк, Кредит на строительство жилья, 15% (ставка реф.+5%), на 20 лет 1083,33, 97 906 2166,66 Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство, 15,41% (ставка реф.+ 5,41%), на 20 лет 1154, 105 049 2916 Белгазпромбанк, «Скоро новоселье», 16,1%, на 20 лет 1143, 105 086 1360 Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости, 15,41%, на 20 лет 1143, 105 086 1600 Приорбанк, «Дружная семья», 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,4% (ставка реф. + 5,4%), на 15 лет 935,58, 103 404 1600 Приорбанк, Покупка (строительство) под залог, 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,4% (ставка реф. + 5,4%), на 15 лет 935,58, 103 404 1600 Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости, 15,41% (ставка реф. + 5,41%), на 20 лет 880,02, 146 205,39 1500

Самые низкие платежи могут предложить Приорбанк и Франсабанк. При оформлении кредита в Приорбанке платеж составит 935,58 рубля для кредита со сроком 15 лет, а у Франсабанка — 880,02 рублей при сроке кредита 20 лет.

Самая маленькая переплата будет в Беларусбанке — 97 906 рублей. Напомним, что единственный способ сократить общую переплату — это вносить ежемесячный платеж большими частями. Таким образом вы будете досрочно погашать основной долг и, соответственно, меньше процентов будет начислено.

Что касается требуемой зарплаты, то она достаточно разная для каждого из банков. Самая маленькая зарплата, которая потребуется в нашем примере, — 1360 рублей при оформлении кредита в Белгазпромбанке

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