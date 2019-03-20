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Как выбрать титульную картинку к рекламному тексту

21.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Титульная картинка статьи, как и заголовок, помогает зацепить читателя, не обманывая ожиданий, не вводя в заблуждение. Как учесть технические требования, закон, поведение читателя, баланс предметов на картинке, протестировать то, что нравится, и когда титульная не нужна? Разбираемся в свежем материале об иллюстрациях из копирайтингового цикла PR-службы TUT.BY и агентства «Олврайт». Мы поговорим о том, как подобрать титульные картинки, чтобы они не выглядели дешевым спамом и повышали полезность текста.

Титульная картинка. Что мы знаем о поиске такого визуала?

  • Ищем картинку по размеру

У каждого ресурса свои требования к визуалам. Например, TUT.BY вывешивает титульные картинки в двух форматах:

Вариант 1 — 450×300 рх (на титульной странице, для блоков «Авто», «Финансы», «Леди», «Строительство и недвижимость», «Афиша», «42», «Спорт», «Ребенок.BY», «Про Бизнес.», «Техногид»).

Вариант 2 — 390×260 рх (для раздела «Новости компаний»).


Если картинка не попадает в обозначенные размеры, ее придется резать, растягивать или менять. В итоге может получиться совсем не то, что задумывалось, и придется пересогласовывать со всеми ЛПР, казалось бы, такой нюанс. Поэтому размеры нужно учитывать сразу.

  • Убеждаемся, что картинка будет смотреться

Одно дело — подобрать фотографию для текста, которая будет занимать 1/3 экрана, и совсем другое — 1/23. Чтобы ожидание оправдалось, обязательно представьте, как именно будет смотреться ваша иллюстрация в уменьшенном размере по соседству с другими иллюстрациями. Не потеряется? Оставляем.


  • Покажите то, о чем пишете

Слишком яркая иллюстрация с большим количеством деталей дезориентирует. Непонятно, на что смотреть. Поэтому всегда выигрывает лаконичное изображение. Ключевой предмет крупным планом = успех. Читатель увидел, понял.


  • Выбирайте картинку, которая обогащает текст

Хорошая иллюстрация частично помогает понять, о чем статья и когда ее нужно читать: прямо сейчас, позже или никогда.

Как понять, справляется картинка со своей задачей или нет? Очень просто. Уберите ее, и если статья ничего не потеряла, перед вами бесполезный визуал.

Как добавить в картинку пользу? Очень просто. Добавьте правду жизни. Это может быть изображение героя за делом, которым он занимается. Пейзажи, о которых идет речь. Фотография того, о чем вы пишете. Даже вручную нарисованная схема на клетчатом листке, но «в тему», будет привлекать больше внимания, чем красивая иллюстрация «ни о чем».


  • Доверяйте, но проверяйте с А/В-тестированием

Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому для объективного определения лучшей картинки подключайте тестирование.

А/В-тестирование наTUT.BY

Рекламодатель выбирает три лучшие на его взгляд картинки, а мы запускаем их в ротацию на 1−2 часа. Часть аудитории видит в выдаче первую иллюстрацию, часть — вторую, часть — третью. Их процентное соотношение одинаковое — примерно по 33%. Какое изображение собирает больше кликов, такое и используем.

  • Убираем иллюстрацию вообще

По наблюдениям TUT.BY, текст без титульной картинки на главной странице прочитывается вдвое чаще с десктопа, чем текст с картинкой, и набирает равное количество прочтений со смартфона. Почему так?

На фоне обилия изображений текст без иллюстрации бросается в глаза. К тому же неудачная фотография с большей вероятностью оттолкнет, даже если заголовок обещает пользу. Поэтому иногда лучше оставить материал без заголовка, чем заполнять его невнятными иллюстрациями.


Например, когда мы убрали картинку для текста ТМ «Простоквашино» и не стали ее ничем заменять, статью прочитало на 400% больше посетителей. Такой эффект получился в том числе благодаря А/В-тестированию заголовков.


Чтобы использовать визуал с лицом / взятый из открытого доступа, нужно получить разрешение от лица, которое изображено на нем / правообладателя. Иначе может случиться судебное разбирательство.

  • Не совмещайте текст и картинку

Ошибка — размещать заголовки или подписи, слоганы, миссию прямо на титульной картинке. В результате и текст не разобрать, и фотографию не видно. Выглядит грязно.


  • Не привлекайте персонажей фильмов, мультфильмов и т.д.

Почему? Да потому что любимые герои не имеют никакого отношения к тексту. И права на использование таких визуалов у вас вряд ли есть. Кроме тех случаев, когда вы пишете рецензию, анонс на мультфильм, фильм.

Эффективность самого текста не будет нулевой только из-за плохого титульного визуала. Но! Если он будет хорош, то шансы на более высокие просмотры, а затем — и дочитываемость, значительно увеличатся. Пробуйте, экспериментируйте и делитесь с нами опытом!

 
 
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Рассказываем и показываем, как выбирать титульную картинку к рекламной новости. Внимание: даем много полезных фишек!
 
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