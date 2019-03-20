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Как выглядели наши модницы первой половины ХХ века. Удастся ли вам отличить белоруску от иностранки?
Сегодня быть модницей задача нетрудная: нам в помощь — стилисты и блогеры, журналы и мобильные приложения о моде и стиле. Сто лет назад такого подспорья не было, а красивой быть хотелось.
Среди архивных фотографий первой половины ХХ века редакция LADY отыскала кадры стильных жительниц белорусских городов, которые выглядели ничуть не хуже зарубежных барышень. Чтобы вы сами смогли в этом убедиться, предлагаем пройти тест: на одной из фотографий иностранка, на другой — белоруска. Узнаете землячку?
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Как выглядели наши модницы первой половины ХХ века. Удастся ли вам отличить белоруску от иностранки?
Среди архивных фотографий первой половины ХХ века редакция LADY отыскала кадры стильных жительниц белорусских городов. Чтобы вы сами смогли в этом убедиться,...
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