Как выглядели наши модницы первой половины ХХ века. Удастся ли вам отличить белоруску от иностранки?

Сегодня быть модницей задача нетрудная: нам в помощь — стилисты и блогеры, журналы и мобильные приложения о моде и стиле. Сто лет назад такого подспорья не было, а красивой быть хотелось.

Среди архивных фотографий первой половины ХХ века редакция LADY отыскала кадры стильных жительниц белорусских городов, которые выглядели ничуть не хуже зарубежных барышень. Чтобы вы сами смогли в этом убедиться, предлагаем пройти тест: на одной из фотографий иностранка, на другой — белоруска. Узнаете землячку?