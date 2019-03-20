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Как выглядели наши модницы первой половины ХХ века. Удастся ли вам отличить белоруску от иностранки?

21.03.2019 08:55 — Разное | Tut.by  
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Сегодня быть модницей задача нетрудная: нам в помощь — стилисты и блогеры, журналы и мобильные приложения о моде и стиле. Сто лет назад такого подспорья не было, а красивой быть хотелось.

Среди архивных фотографий первой половины ХХ века редакция LADY отыскала кадры стильных жительниц белорусских городов, которые выглядели ничуть не хуже зарубежных барышень. Чтобы вы сами смогли в этом убедиться, предлагаем пройти тест: на одной из фотографий иностранка, на другой — белоруска. Узнаете землячку?

 
 
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Среди архивных фотографий первой половины ХХ века редакция LADY отыскала кадры стильных жительниц белорусских городов. Чтобы вы сами смогли в этом убедиться,...
 
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