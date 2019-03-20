﻿ BMW едва не протаранил машину милиции в Гродно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

BMW едва не протаранил машину милиции в Гродно

21.03.2019 08:53 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
BMW едва не протаранил машину милиции в Гродно
ГАИ Гродно и Гродненской области

BMW ехал со стороны пересечения с улицей Пестрака. В какой-то момент машину занесло на разделительную полосу. Произошло столкновение со стойкой дорожного знака «Направления движения по полосам». Иномарка смела четыре пролета металлического ограждения, один из них едва не ударил патрульную «Ниву», сообщили в ГАИ Гродненской области.

Сотрудники милиции забрали ключи от машины нарушителя и задержали мужчину. По внешним признакам тот находился в состоянии алкогольного опьянения, но проходить медицинское освидетельствование и давать объяснения он отказался. Прав управления ТС мужчина 1990 никогда не имел. 

BMW едва не протаранил машину милиции в Гродно
В Минске "легковушка" врезалась в светофор
Подробнее

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло 20 марта. Нарушение со стороны водителя иномарки зафиксировал видеорегистратор наряда Департамента охраны.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я не смогу без него жить». Психолог отвечает читательнице, которая не может уйти от деспота и тирана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика