BMW едва не протаранил машину милиции в Гродно

BMW ехал со стороны пересечения с улицей Пестрака. В какой-то момент машину занесло на разделительную полосу. Произошло столкновение со стойкой дорожного знака «Направления движения по полосам». Иномарка смела четыре пролета металлического ограждения, один из них едва не ударил патрульную «Ниву», сообщили в ГАИ Гродненской области.

Сотрудники милиции забрали ключи от машины нарушителя и задержали мужчину. По внешним признакам тот находился в состоянии алкогольного опьянения, но проходить медицинское освидетельствование и давать объяснения он отказался. Прав управления ТС мужчина 1990 никогда не имел.

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