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Число безвозмездных доноров в Брестской области за год выросло на 6%

21.03.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте проходит декадник по популяризации и пропаганде безвозмездного донорства "Безвозмездная кровь: помощь нужна всегда", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением хранения и распределения продуктов крови областной станции переливания крови Елена Ненартович.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64509.php

Число безвозмездных доноров в Брестской области за год выросло на 6%

Акция проводится в поддержку инициативы Всемирной организации здравоохранения о переходе к 2020 году на 100-процентное добровольное безвозмездное донорство. По 30 марта любой желающий при наличии необходимых документов может сдать кровь непосредственно на станции переливания. Кроме того, заборы будут производиться выездными бригадами специалистов в организациях города.

Так, к акции уже присоединился батальон милиции отделения Департамента охраны Ленинского района Бреста, 45 сотрудников которого 20 марта сдали безвозмездно кровь. Сегодня участниками декадника станут работники Центральной городской поликлиники.

"Мы регулярно проводим подобные мероприятия с целью популяризации и развития безвозмездного донорства, а также пополнения запасов крови для удовлетворения потребностей учреждений здравоохранения. Нужно сказать, что количество добровольных безвозмездных доноров в регионе увеличивается", - отметила Елена Ненартович.

На начало 2018 года по области безвозмездными были 34,2% от всех донаций. В текущем году эта цифра составила 40,2%, по областной станции переливания крови - 40,8%. За январь-февраль здесь заготовлено 1182 л крови, проведено 604 плазмодач и 93 процедуры цитафереза.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте проходит декадник по популяризации и пропаганде безвозмездного донорства "Безвозмездная кровь: помощь нужна всегда", сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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