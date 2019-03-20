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В Бресте на Вульке светофор показывает противоречивые сигналы
21.03.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест
Активизировались пользователи, которые устали просить кого-то о чём-то, они просто присылают свою информацию (
Так что просто констатируем факт и цитируем нашего читателя:
- Вулька, пересечение Рябиновой и Вульковской. Ехать на какой сигнал светофора, оба смотрят на водителя. Уже неделю после сильного ветра, ни
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