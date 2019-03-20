В Бресте на Вульке светофор показывает противоречивые сигналы

Активизировались пользователи, которые устали просить кого-то о чём-то, они просто присылают свою информацию ( контакты сайта ), которую считают опасной к нам, как к последней инстанции, пытаясь таким образом обратить внимание соответствующих служб на ту или иную проблему. И тут есть два варианта - или у людей действительно "накипело" от происходящего, или, как пишет Алексей Голиков (цитата) "... пожелавший остаться неизвестным, преподносит читателям уж очень ангажированное мнение без единого логического аргумента".



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Так что просто констатируем факт и цитируем нашего читателя:



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64508.php

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