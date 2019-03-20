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В Бресте на Вульке светофор показывает противоречивые сигналы

21.03.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Активизировались пользователи, которые устали просить кого-то о чём-то, они просто присылают свою информацию (контакты сайта), которую считают опасной к нам, как к последней инстанции, пытаясь таким образом обратить внимание соответствующих служб на ту или иную проблему. И тут есть два варианта - или у людей действительно "накипело" от происходящего, или, как пишет Алексей Голиков (цитата) "... пожелавший остаться неизвестным, преподносит читателям уж очень ангажированное мнение без единого логического аргумента".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64508.php

В Бресте на Вульке светофор показывает противоречивые сигналы

Так что просто констатируем факт и цитируем нашего читателя:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64508.php

В Бресте на Вульке светофор показывает противоречивые сигналы

- Вулька, пересечение Рябиновой и Вульковской. Ехать на какой сигнал светофора, оба смотрят на водителя. Уже неделю после сильного ветра, ни ГАИ, ни дорожники не реагируют.

 
 
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