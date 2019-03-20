|
Итальянский политик, выступавший против обязательной вакцинации детей, заболел ветрянкой
Массимилиано Федригу госпитализировали.
14 марта итальянского политика Массимилиано Федригу госпитализировали после заражения ветрянкой. До этого Федрига неоднократно выступал против закона об обязательной вакцинации детей в Италии.
Об этом сообщает
Закон приняли еще в 2017 году, но в силу он вступил в марте 2019 года. Согласно ему, дети до 16 лет должны получить прививки от 10 заболеваний (включая ветрянку), чтобы посещать детские сады и школы. Поход непривитого ребёнка в школу обойдется родителям в 500 евро штрафа.
Федрига, глава итальянского региона Фриули-Венеция Джулия, называл закон "сталинистским". По словам политика, он не сторонник антипрививочного движения, но считает, что родителей не нужно принуждать к вакцинации детей. "Я всегда говорил, что поддерживаю прививки, но с семьями нужно сотрудничать, а не заставлять их", - отметил Федрига после госпитализации.
"Я видел в соцсетях серию типичных хейтерских насмешек и шуток. Но они разносят недостоверную информацию о том, как я заболел. Они говорят, что я заразился от своих детей, но мои дети получили все необходимые прививки", - отметил Федрига.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Массимилиано Федригу госпитализировали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)