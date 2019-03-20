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Президент Албании заявил о готовности уйти в отставку

21.03.2019 08:46 — Разное | Партизан  
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Илир Мета заявил, что готов даже пожертвовать жизнью, если бы это помогло решить политический кризис в стране.



Президент Албании Илир Мета заявил, что готов уйти в отставку или даже пожертвовать жизнью, если бы это помогло решить политический кризис в стране.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Associated Press.

По его словам, после неудачного посредничества для разрешения политического кризиса он был готов уйти в отставку, если бы был "уверен, что у страны есть политическое, конституционное и твердое решение".

Во время разговора с журналистами в восточном городе Поградец Мета сравнил себя с президентом Чили Сальвадором Альенде, который покончил с собой в 1973 году, когда войска окружили его дворец после военного переворота.


Мета сказал, что он будет готов "пожертвовать своей собственной жизнью, как Сальвадор Альенде, чтобы остановить установление хунты, которая отбросит Албанию на 30 лет назад".

В воскресение, 17 марта около 20 тыс. человек в столице Албании Тиране вышли под здание парламента, требуя отставки премьер-министра Эди Рамы.

Ранее, правоцентристская оппозиционная партия заявила, что 31 ее депутат планирует сложить полномочия. Оппозиционеры обвинили правительство страны в коррупции и неэффективности.

 
 
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Илир Мета заявил, что готов даже пожертвовать жизнью, если бы это помогло решить политический кризис в стране.
 
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