Политолог: Уход Лукашенко будет похож на казахский, когда руководитель вроде как уходит, но на самом деле остается

Уснули казахи в Астане, проснулись – в Нурсултане. Так, оставляя высшую должность, Назарбаев обозначил, кто в доме хозяин:





«Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан».





Андрей Суздальцев комментирует "Белсату" : Касым-Жомарт Токаев заменил Нурсултана Назарбаева на посту исполняющего его обязанности. Эксперт в вопросах Центральной Азиикомментирует





«Назарбаев оставляет за собой власть в Совете Безопасности. Это очень важно».





С этой должности он имеет все права контролировать политику страны. А на определение преемника есть целый год. Красным ковром на присягу Конституции страны Назарбаев проходил 5 раз, как и второй коллега Владимира Путина – президент Беларуси. Оба они – называемые на Западе авторитарными лидерами, результаты избрания которых не признавались в демократическом мире. Поэтому когда Назарбаев сложил полномочия, вместе с казахами встрепенулись белорусы:





«Нашему надо уже уходить тоже. Правильно Назарбаев сделал – показал пример».





«Очень бы хотелось, но наверняка – это невозможно».





«Полагаю – этот момент не наступил, полагаю еще лет пять».





Если считать годы у власти, то и действительно – через 5 лет исполнится три десятка, как Александр Лукашенко закрепился на посту главы страны. Если же считать по возрасту, то до Назарбаева Лукашенко править еще 14 лет. Ситуация, когда бы Лукашенко решил уйти…





«… во что я не очень верю, она будет похожа на казахстанскую, когда руководитель вроде как уходит, но на самом деле остается. Но даже такой вариант для Лукашенко представить трудно, ведь нужно будет с кем-то делить власть», – считает политолог Валерий Карбалевич.





Неспособность делиться властью приписывают и Назарбаеву. В Казахстане эксперты считают, что в дело вмешался Кремль. Журналист программы «Вот так» Игорь Винявский объясняет:





«Если Назарбаев уходит в Совет Безопасности, а на его должность приходит человек, подконтрольный ему, выиграют все. Кремль выигрывает, так как сохраняется режим, который его устраивает. Назарбаев выиграет, так как только Кремль может обеспечить Назарбаеву безопасность».





На Европу в таком деле рассчитывать не приходится. Но и Кремль – это ненадежный гарант безопасности – считает обозреватель Радио «Свобода» Виталий Цыганков:





«Этим пониманием и ощущением пропитана вся его политическая деятельность. Он понимает кремлевские нравы и повадки, понимает, что это не тот партнер, которому можно верить на слово, доверять и вручать свою политическую будущее».









Рассчитывать приходится только на себя. Держаться в хорошей спортивной форме и строить планы.





«Он не уйдет на какую-нибудь почетную должность, советника или председателя какой-нибудь структуры. Он не будет боковым, вторым, третьим в иерархии руководителей», – говорит Виталий Цыганков.





Либо все – либо ничего… – принцип, присущий лидерам, которые не могут отдать власть. Переименовывая столицу в Нурсултан, Назарбаев решил остаться навсегда. А какую бы название в подобной ситуации мог получить Минск





«Лучше бы он Минском и назывался».





«Мой товарищ говорит – будет смешно, если Минск переименуют в Александр».





«Что-то с «Луками» или Александрия, я слышал», – считают жители Минска.





Александрия – уже есть! Названное в честь действующего главы городок находится на его малой родине.







