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На заводе "Неман" в Лиде случился пожар
20 марта в 17:46 в Лиде система автоматической пожарной сигнализации "Молния" обнаружила пожар на территории филиала "Автосборочный завод "Неман" ОАО "МЗКТ".
Загорание возникло в одноэтажном здании цеха по производству стеклопластиковых изделий,
Огонь повредил 10 квадратных метров отделки стены цеха, закопчен потолок. Пострадавших при инциденте нет.
Предполагается, что отходы покрытия деталей загорелись сами в результате химической реакции.
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20 марта в 17:46 в Лиде система автоматической пожарной сигнализации "Молния" обнаружила пожар на территории филиала "Автосборочный завод "Неман" ОАО "МЗКТ".
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