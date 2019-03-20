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На заводе "Неман" в Лиде случился пожар

21.03.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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20 марта в 17:46 в Лиде система автоматической пожарной сигнализации "Молния" обнаружила пожар на территории филиала "Автосборочный завод "Неман" ОАО "МЗКТ".



Загорание возникло в одноэтажном здании цеха по производству стеклопластиковых изделий, сообщает пресс-служба МЧС.

Огонь повредил 10 квадратных метров отделки стены цеха, закопчен потолок. Пострадавших при инциденте нет.

Предполагается, что отходы покрытия деталей загорелись сами в результате химической реакции.

 
 
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20 марта в 17:46 в Лиде система автоматической пожарной сигнализации "Молния" обнаружила пожар на территории филиала "Автосборочный завод "Неман" ОАО "МЗКТ".
 
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