﻿ Азаренко на старте турнира в Майами обыграла Цибулкову. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко на старте турнира в Майами обыграла Цибулкову

21.03.2019 08:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Виктория Азаренко на старте турнира в Майами (в 1/64 финала) с призовым фондом более 8 миллионов долларов обыграла Доминику Цибулкову из Словакии.


Виктория Азаренко / twitter.com/WTA


Для этого белорусской теннисистке понадобилось три сета — 6:2, 3:6, 6:4. Азаренко — 46-я ракетка мира, ее соперница — 35-я, передает "Еврорадио".

Вера Лапко в 1/64 финала встретится с француженкой Ализе Корне, матч пройдет в ночь на четверг. Соперником Ильи Ивашки будет итальянец Томас Фаббиано, начало игры приблизительно в 23:00.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктория Азаренко на старте турнира в Майами (в 1/64 финала) с призовым фондом более 8 миллионов долларов обыграла Доминику Цибулкову из Словакии.
 
Новости дня
Новости разные
 
«УКС собирается поднять цену. Сильно». Дольщики пятый год ждут завершения стройки дома в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика