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Азаренко на старте турнира в Майами обыграла Цибулкову
Виктория Азаренко на старте турнира в Майами (в 1/64 финала) с призовым фондом более 8 миллионов долларов обыграла Доминику Цибулкову из Словакии.
Виктория Азаренко / twitter.com/WTA
Для этого белорусской теннисистке понадобилось три сета — 6:2, 3:6, 6:4. Азаренко — 46-я ракетка мира, ее соперница — 35-я, передает
Вера Лапко в 1/64 финала встретится с француженкой Ализе Корне, матч пройдет в ночь на четверг. Соперником Ильи Ивашки будет итальянец Томас Фаббиано, начало игры приблизительно в 23:00.
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Виктория Азаренко на старте турнира в Майами (в 1/64 финала) с призовым фондом более 8 миллионов долларов обыграла Доминику Цибулкову из Словакии.
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