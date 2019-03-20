Дикий кабан спровоцировал ДТП на трассе Р6 в Пинском районе

«Фольксваген Шаран» был вынужден экстренно затормозить, поскольку на проезжую часть выскочил дикий кабан. Водитель ехавшей за ним «Ауди Q7» не сумел среагировать и врезался.

Пострадавший пассажир на переднем сидении не был пристегнут ремнем безопасности.