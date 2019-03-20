Дикий кабан спровоцировал ДТП на трассе Р6 в Пинском районе

«Фольксваген Шаран» был вынужден экстренно затормозить, поскольку на проезжую часть выскочил дикий кабан. Водитель ехавшей за ним «Ауди Q7» не сумел среагировать и врезался.
Пострадавший пассажир на переднем сидении не был пристегнут ремнем безопасности.
В ГАИ заметили: «будучи зафиксированным и плотно прижатым ремнём к креслу, тело человека находится в бережливых тисках». Как бы ни крутило, ни било, ни переворачивало автомобиль на дороге или вне её, сиденье и ремень удерживают тело в максимально защищенном положении на расстоянии от крыши, стоек кузова, передней панели.