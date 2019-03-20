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Дикий кабан спровоцировал ДТП на трассе Р6 в Пинском районе

21.03.2019 09:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Дикий кабан спровоцировал ДТП на трассе Р6 в Пинском районе
УВД Брестского облисполкома

«Фольксваген Шаран» был вынужден экстренно затормозить, поскольку на проезжую часть выскочил дикий кабан. Водитель ехавшей за ним «Ауди Q7» не сумел среагировать и врезался.  

Пострадавший пассажир на переднем сидении не был пристегнут ремнем безопасности.  

В ГАИ заметили: «будучи зафиксированным и плотно прижатым ремнём к креслу, тело человека находится в бережливых тисках». Как бы ни крутило, ни било, ни переворачивало автомобиль на дороге или вне её, сиденье и ремень удерживают тело в максимально защищенном положении на расстоянии от крыши, стоек кузова, передней панели. 

Дикий кабан спровоцировал ДТП на трассе Р6 в Пинском районе
Как себя правильно вести при встрече с диким кабаном?
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В результате аварии пассажир одного из автомобилей, попавшего в ДТП, получил травмы. Мужчину госпитализировали.
 
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