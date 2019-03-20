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Вам нужно это увидеть. Вышел трейлер нового фильма Тарантино с Ди Каприо и Брэдом Питтом

21.03.2019 09:28 — Разное | Tut.by  
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Студия Sony Pictures опубликовала трейлер «Однажды в Голливуде» — нового фильма Квентина Тарантино. В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и Аль Пачино.

По сюжету на дворе 1969 год. Герои картины — телевизионный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, которые пытаются попасть на киноэкраны. Далтон и Бут — соседи актрисы Шэрон Тейт. В ночь на 9 августа 1969 года Тейт и еще несколько человек, находившихся в ее доме, были убиты членами секты Чарльза Мэнсона.

В Беларуси фильм выйдет ориентировочно в начале августа.

 
 
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Студия Sony Pictures выпустила трейлер «Однажды в Голливуде» - девятого фильма Квентина Тарантино. В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и Аль...
 
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