Вам нужно это увидеть. Вышел трейлер нового фильма Тарантино с Ди Каприо и Брэдом Питтом

Студия Sony Pictures опубликовала трейлер «Однажды в Голливуде» — нового фильма Квентина Тарантино. В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и Аль Пачино.

По сюжету на дворе 1969 год. Герои картины — телевизионный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, которые пытаются попасть на киноэкраны. Далтон и Бут — соседи актрисы Шэрон Тейт. В ночь на 9 августа 1969 года Тейт и еще несколько человек, находившихся в ее доме, были убиты членами секты Чарльза Мэнсона.

В Беларуси фильм выйдет ориентировочно в начале августа.