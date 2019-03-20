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В лесу под Витебском нашли авиабомбу

21.03.2019 09:54 — Разное | Аргументы и факты  
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В лесу под Витебском нашли авиабомбу
УВД Витебского облисполкома

Фугасная авиабомба торчала из земли в месте работы черных копателей. Саперы в\ч 5524 установили, что это авиабомба ФАБ-100.  

Для ее разминирования саперно-пиротехнической группе потребовалось особое разрешение. До этого времени опасную находку взяли под охрану сотрудники милиции. 

20 марта снаряд обезвредили, сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. 

В лесу под Витебском нашли авиабомбу
В Светлогорском районе была обнаружена авиабомба времен войны весом 250 кг
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Снаряд обнаружил житель деревни Зазыбы. Мужчина наткнулся на него во время похода в лес.
 
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