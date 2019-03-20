Глава «Нафтогаза» заявил, что Россия готовится прекратить транзит газа через Украину

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Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с Украиной страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через ее территорию будет прекращена.

По словам Коболева, транзит прекратится с начала 2020 года. Правда, глава «Нафтогаза» не назвал источник этой информации, пишет РБК .

В марте о получении такого же письма от «Газпром экспорта» заявляли власти Болгарии. Российские власти опровергли эту информацию.

Опасениями по поводу того, что Украине грозит полная потеря газового транзита после строительства и сдачи в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2», Коболев делился еще в начале марта. «Мы потеряем весь транзит, потому что есть еще «Турецкий поток», который, с большой вероятностью, построят и запустят к концу 2019 года», — отмечал также он.

Действующие договоренности о транзите российского газа через Украину истекают в конце этого года. Новое соглашение пока не подписано.

О том, что украинская газотранспортная система не соответствует современным реалиям, в конце февраля говорил глава Минэнерго России Александр Новак. По этой причине, указывал министр, транспортировка газа через Украину в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам. При этом президент России Владимир Путин в августе прошлого года заверял: транзит газа через Украину будет сохранен.