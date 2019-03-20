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Есть вакансии? Сообщите в службу занятости

21.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Есть вакансии? Сообщите в службу занятости

Информация обо всех свободных рабочих местах должна передаваться в службу занятости

Начальник управления службы занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Соболь рассказал о порядке соблюдения требований законодательства о занятости населения и применении его положений на практике.

– В соответствии с Законом «О занятости населения Республики Беларусь» наниматели обязаны письменно или в электронном виде уведомлять органы по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов о наличии вакансий в течение пяти дней со дня их образования с указанием условий труда и размера его оплаты.

Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого нанимателем для работающих по совместительству, не может превышать половину нормальной продолжительности рабочего времени, за исключением случаев, определенных законодательством. Следовательно, при замещении вакантной должности по совместительству работник принимается только на 0,5 штатной единицы, а оставшиеся ее доли могут оставаться вакантными, об их  наличии наниматель обязан письменно уведомить органы по труду, занятости и социальной защите. При этом трудовой договор с работающим по совместительству может быть прекращен в случае приема работника, для которого эта работа будет основной.

Есть вакансии? Сообщите в службу занятости

На практике есть случаи, когда штатные единицы на основании приказов распределены между работниками, которые получают  доплаты за совмещение, расширение зоны обслуживания и так далее. В данном случае наниматель также обязан письменно уведомлять органы по труду, занятости и социальной защите о наличии свободных рабочих мест.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях  неуведомление органов по труду, занятости и социальной защите, несвоевременное или не в полном объеме уведомление о наличии свободных рабочих мест влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.

Наниматели обязаны в день заполнения вакансий информировать об этом органы по труду, занятости и социальной защите. Это нужно прежде всего для того, чтобы не вводить в заблуждение соискателей работы: если закрытые вакансии отображаются как свободные, они получат недостоверную информацию. Бывают случаи, когда наниматели указывают соискателю, что вакансии заняты, скрывая за такой формулировкой реальную причину отказа. К примеру, рассматривается другая кандидатура, временно не осуществляется прием на работу. Иногда работодатель не желает обсуждать с претендентом причины, которые связаны с его компетенцией, деловыми и профессиональными качествами. Указание нанимателем в ответе о принятом решении по направлению на работу причины отказа с формулировкой «нет вакансии» или «вакансия занята» рассматривается как информация о заполнении свободных рабочих мест и основание для их исключения из Банка вакансий. При выявлении подобных фактов к нанимателям будут применяться меры, предусмотренные действующим законодательством.

Есть вакансии? Сообщите в службу занятости

Кстати
— На рынке труда сохраняется высокая потребность нанимателей в рабочей силе. На 1 марта организациями были заявлены в службу занятости сведения о наличии около 11,3 тысячи свободных рабочих мест, из которых 60,5 процента – вакансии по рабочим профессиям.

— В январе–феврале нынешнего года в органы по труду, занятости и социальной защите области за содействием в трудоустройстве обратились свыше 4 тысяч человек, из них около 3,2 тысячи зарегистрированы безработными.  Численность безработных в сравнении с их количеством на 1 марта 2018 года уменьшилась на 709 человек, или 24,5 процента.

Есть вакансии? Сообщите в службу занятости

— Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5 процента к численности экономически активного населения и во всех регионах области не выходит за рамки прогнозного.

— Коэффициент напряженности на рынке труда области на 1 марта 2019 года составил два безработных на десять вакансий.

#содействие занятости
Татьяна АРКАДЬЕВА
Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by/
 
 
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Информация обо всех свободных рабочих местах должна передаваться в службу занятости Начальник управления службы занятости населения комитета по труду, занятости...
 
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