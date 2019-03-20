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Горецкий гимназист завоевывает дипломы и мечтает выступить на «Евровидении»

21.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Четвероклассник гимназии №1 Иван Ларченко завоевал Диплом I степени на областном этапе Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!».

 

Горецкий гимназист завоевывает дипломы и мечтает выступить на «Евровидении»
Престижный конкурс проводится раз в два года под эгидой Министерства образования. Ваня был единственным представителем на нем из Горецкого района. Фото Михаила Левцова.

 

Преподаватель Елена Ларченко рассказала, что Иван поднимается на высшую ступеньку пьедестала почета этого конкурса уже дважды. Первый раз среди исполнителей авторской песни. Сейчас —  в номинации «Вокальное творчество» (эстрадное пение) в возрастной категории 6-9 лет. Гимназист покорил жюри блистательным исполнением песни «Not my soul» на английском языке одного из победителей детского Евровидения из Мальты.

 

Горецкий гимназист завоевывает дипломы и мечтает выступить на «Евровидении»
Иван Ларченко выступает на праздничном концерте к 8 марта. Фото Михаила Левцова.

 

Иван признается, что на победу настраивался. Преодолеть волнение помог опыт выступления в различных конкурсах. В копилке юного вокалиста немало наград с престижных песенных состязаний. «Я рад, что в очередной раз одержал победу в конкурсе и достойно представил наш Горецкий район», — сказал Ваня.

Мальчик и его педагог готовятся к выступлению в Молодечно в Республиканском конкурсе «Маладзічок». Среди его лауреатов немало участников детского Евровидения из Беларуси. Выступить в главном песенном конкурсе Европы мечтает и горецкий гимназист.

 

Елена Агейчик


 
 
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  Четвероклассник гимназии №1 Иван Ларченко завоевал Диплом I степени на областном этапе Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!»....
 
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