Горецкий гимназист завоевывает дипломы и мечтает выступить на «Евровидении»

Четвероклассник гимназии №1 Иван Ларченко завоевал Диплом I степени на областном этапе Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!».





Преподаватель Елена Ларченко рассказала, что Иван поднимается на высшую ступеньку пьедестала почета этого конкурса уже дважды. Первый раз среди исполнителей авторской песни. Сейчас — в номинации «Вокальное творчество» (эстрадное пение) в возрастной категории 6-9 лет. Гимназист покорил жюри блистательным исполнением песни «Not my soul» на английском языке одного из победителей детского Евровидения из Мальты.





Иван признается, что на победу настраивался. Преодолеть волнение помог опыт выступления в различных конкурсах. В копилке юного вокалиста немало наград с престижных песенных состязаний. «Я рад, что в очередной раз одержал победу в конкурсе и достойно представил наш Горецкий район», — сказал Ваня.

Мальчик и его педагог готовятся к выступлению в Молодечно в Республиканском конкурсе «Маладзічок». Среди его лауреатов немало участников детского Евровидения из Беларуси. Выступить в главном песенном конкурсе Европы мечтает и горецкий гимназист.

Елена Агейчик