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В Слуцке на пожаре в 9-этажке погиб мужчина
21.03.2019 — Разное | Слуцк Город
20 марта в 23:08 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома в Слуцка по улице Солигорская, д. 6.
В результате пожара погиб гражданин. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС.
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20 марта в 23:08 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома в Слуцка по улице Солигорская, д. 6.
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