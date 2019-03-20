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День подписчика прошел в Кировском районном Центре культуры и д6осуга

21.03.2019 — Разное | Кировец  
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День подписчика прошел в Кировском районном Центре культуры и д6осуга

В Кировском районном Центре культуры и досуга в рамках подписной кампании на периодические издания на 2-й квартал текущего года прошел традиционный День подписчика.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кировского райисполкома Лариса Гаврилова рассказала присутствующим о ходе подписной кампании в районе. Она обратила внимание на то, что, несмотря на активное развитие телевидения и Интернета, внушительным остается количество подписчиков на периодику. Лариса Гаврилова призвала обязательно выписывать газеты и журналы, отдавая предпочтение в том числе районной газете «Кіравец».

Слова приветствия в адрес участников Дня подписчика адресовала главный редактор учреждения «Редакция районной газеты «Кіравец» Наталья Ходакова. Она поблагодарила верных почитателей «районки», рассказала о работе коллектива редакции.

В ходе мероприятия желающие могли оформить подписку на периодические издания у представителя Кировского участка почтовой связи Могилевского филиала РУП «Белпочта».

Не обошлось и без традиционных викторины, розыгрыша призов для тех, кто подписался на «Кіравец».

Хорошее настроение помогали создавать работники культуры, радуя участников музыкальными подарками.

Более подробно читайте в №22 «Кіраўца».

 

День подписчика прошел в Кировском районном Центре культуры и д6осуга

День подписчика прошел в Кировском районном Центре культуры и д6осуга


День подписчика прошел в Кировском районном Центре культуры и д6осуга


День подписчика прошел в Кировском районном Центре культуры и д6осуга

День подписчика прошел в Кировском районном Центре культуры и д6осуга


День подписчика прошел в Кировском районном Центре культуры и д6осуга

День подписчика прошел в Кировском районном Центре культуры и д6осуга


День подписчика прошел в Кировском районном Центре культуры и д6осуга

 
 
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В Кировском районном Центре культуры и досуга в рамках подписной кампании на периодические издания на 2-й квартал текущего года прошел традиционный День...
 
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