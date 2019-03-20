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«Хочется приехать на озеро, снять майку и не стесняться». Как минчанин с весом 139 кг пришел в зал

21.03.2019 10:11 — Разное | Tut.by  
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GO.TUT.BY объявил конкурс «Первая тренировка» — о том, каким для вас стало начало занятий спортом. Своей историей поделился Игорь Турко: в 30 лет он работает ведущим специалистом в банковском учреждении. Он тренируется больше года — и, когда пришел в зал, весил 139 кг.


Фото: из личного архива

На elena. melnikova@tutby.com присылайте истории о том, каким был ваш первый месяц занятий спортом, и получите шанс выиграть приз. Правила конкурса читайте по ссылке.

— Моя первая тренировка прошла 13 октября 2017 года в ФСК «Олимпик». Я весил почти 139 килограммов.

Почему я начал заниматься? Потому что, видимо, понял, что не могу себе позволить купить рубашку или джинсы. Приходилось искать огромные размеры, иногда ездить за ними в Белосток. Хотелось стать стройнее и выносливее. До тренировок в зале я не мог нормально зашнуровать себе кроссовки, было тяжело подняться на 9-й этаж без лифта. Знаете это чувство, когда летом не можешь снять майку, а ходишь постоянно в черном, чтобы визуально «убрать лишние килограммы»?

Первая тренировка прошла под руководством инструктора, моего одногруппника и друга — Ивана Владыко. Первое время было очень сложно в моральном плане, приходилось собирать волю в кулак. Тело болело, ходить становилось трудно, казалось, что я даже вилку поднять не смогу. Допускал много ошибок: если не так делал упражнение — тренер заставлял переделывать. Что касается питания, то стараюсь есть правильно и в меру.


Фото: из личного архива

Постепенно тренировки превратились в некую игру: каждый раз поддавались новые упражнения, боль со временем прекратилась.

Сейчас мои тренировки проходят трижды в неделю. Делаю упор на мышцы груди и пресс — так сказать, весенне-летний режим: хочется приехать на озеро, снять майку и не стесняться.

Мой вес — 118 кг. Тренажерный зал дал мне повод поверить в себя, проверить свою силу воли. Теперь я действительно чувствую себя гораздо лучше. Когда не получается прийти на тренировку, сразу возникает чувство «голода» до упражнений и дальнейшей работы над собой.

Всем, кто только-только начал тренироваться, хочу посоветовать одного — терпения. Оно нужно для того, чтобы всегда быть готовым к трудностям (которые в любом случае появятся на пути совершенства своего тела). Никогда не нужно останавливаться на полпути.

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Теги: Минск
 
 
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Своей историей поделился Игорь Турко: в 30 лет он работает ведущим специалистом в банковском учреждении.
 
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