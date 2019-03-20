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Профориентационное мероприятие «Пути получения профессионального образования в Республике Беларусь»

21.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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16 марта 2019 года на базе государственного учреждения образования «Гимназия г.Дзержинска» состоялось массовое профориентационное мероприятие «Пути получения профессионального образования в Республике Беларусь».

На встречу со старшеклассниками приехали представители 13 высших, 7 средних специальных и 2 профессионально-технических учреждений образования:

Узденский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей;

Областной аграрно-технический профессиональный лицей;

Несвижский государственный педагогический колледж имени Якуба Коласа;

Новопольский государственный аграрно-экономический колледж;

филиал БГУИиР Минский государственный радиотехнический колледж;

Минский филиал учреждения образования «Белорусский торговый экономический университет потребительской кооперации;

филиал БГПУ Полоцкий государственный лесной колледж;

Минский государственный колледж искусств;

Минский государственный медицинский колледж;

Белорусский государственный университет радиоэлектроники и информатики;

Белорусский государственный экономический университет;

Белорусский государственный университет;

Барановичский государственный университет;

Белорусский государственный аграрно-технический университет;

учреждение образования Федерации профсоюзов Белорусский международный университет «МИТСО»;

Белорусский государственный университет культуры и искусств;

Белорусский государственный медицинский университет;

Минский государственный лингвистический университет;

Белорусский государственный национально-технический университет;

Международный государственный экологический институт имени Сахарова при БГУ;

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка;

Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия.

Представители учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования провели непринужденный диалог-презентацию с выпускниками, подробно рассказали о правилах приема, формах обучения, условиях проживания и отдыха студентов, раздали выпускникам рекламную продукцию:(газеты, визитки, буклеты и т.п.). Учащиеся смогли получить ответы на все интересующие и волнующие их вопросы.

Встреча прошла в официальной и в то же время живой, дружеской обстановке и, несомненно, помогла выпускникам окончательно определиться с выбором будущей профессии.





 
 
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16 марта 2019 года на базе государственного учреждения образования «Гимназия г.Дзержинска» состоялось массовое профориентационное мероприятие...
 
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