ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слезы из детства

21.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

О том времени Сергей Быков, который отметил 15 марта 80-летний юбилей, и его жена Екатерина, 78 лет которой исполнилось 13 марта, стараются не думать, только иногда память сама настраивает на бывшее. Они жили в соседних деревнях, их судьбы, во многом похожи, были наполнены ужасными событиями военного лихолетья. Сергей Макарович и Екатерина Петровна — малолетние узники концлагеря «5-й полк». Во время горьких, как полынь, и болезненных, как незаживающая рана, воспоминаний по их лицам то и дело бежит непрошенная слеза, а в дальних уголках их сознания слышится крик души в защиту жизни и человечности.

Слезы из детства

Детская память супругов Быковых сохранила одну мрачную картину: колючая проволока, длинные деревянные бараки и злые окрики немцев. Война заставила жить по-взрослому в жестких правилах.

   - Родился я в д. Козловичи в 1939 г. — говорит Сергей Макарович. — В семье нас было трое детей. Когда началась война, отец ушел на фронт. Немцы появились в деревне летом 1941 года, но только проездом. В 1942 году начались карательные экспедиции: враги сжигали деревни в округе, расстреливали мирное население. Зимой 1943 года, как рассказывала мать, нас вместе с сельчанами и жителями соседних деревень привезли в Витебск и разместили в лагере «5-й полк».

   Екатерина Петровна родилась в 1941г.

  - Моя малая родина — д. Канаши, — рассказывает она. — Отца забрали на фронт, а мы, четверо детей, остались с мамой. В «5-й полк» попали также в 1943 г. один из моих братьев был глухой, поэтому мама, чтобы не потерять ребенка в толпе, привязывала его за руку и вела около себя. В лагере кормили один раз в день, а ходить за едой надо было через ров. У многих не хватало сил подняться на гору, так и умирали, потом немцы сбрасывали трупы в ров.

  После освобождения их семьи находились до лета 1944 г. на Минщине, там старшие дети ходили по деревням, скитались. Когда вернулись в родные места, то увидели пепелище. В Козловичах, как говорит Сергей Быков, уцелел один дом, где был немецкий штаб. Строили землянки, в которых жили некоторое время. Отец мальчика вернулся с войны, а Екатерина дождалась своего папу только в 1953 г .: он сидел в тюрьме, а за что, не знал. Строились семьи в Канашах, дети тоже помогали родителям, таскали бревна.

  - Помню, как тяжело жилось в послевоенные годы, — продолжает Екатерина Петровна. — Ели траву, клевер, почти одновременно брат заболел тифом, а мать — малярией. Думали, что не выживут, но как-то пришли в себя. Начальную школу я окончила в Козловичах, а потом ходила в Новку. После шести классов стала работать в лесхозе на подсочке, а с 1961 г. и до выхода на пенсию — дояркой в ​​колхозе. Сначала доили по 14-15 коров вручную, корм также раздавали, позже появились доильные аппараты, стало немного легче.

  - А я закончил 7 классов, — добавляет Сергей Макарович, — служил в армии, получил профессию тракториста в Полоцке и в 1963 г. пришел в колхоз «Родина», позже он назывался имени Кирова. Сначала работал на гусеничном тракторе, 38 сезонов трудился на колхозных полях на комбайне во время уборочной.

 Сергей и Екатерина, как они говорят, вместе пасли коров в детстве, а потом полюбили друг друга и в 1963 году создали семью. Хозяева построили дом, вырастили троих детей. Частые гости в их доме — семеро внуков и девять правнуков.

  - Мы благодарны родителям, что многому научили нас, — говорит дочь Любовь. — Прививают любовь к земле.

  Никакие жизненные невзгоды не смогли сломать супругов Быковых — этих простых деревенских жителей с твердой силой воли. Пройдя через круги ада, дедушка с бабушкой прижимают к себе правнука Романа (на снимке), желая, чтобы он не претерпел ту беду, что пережили они.

Галина Яковлева

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том времени Сергей Быков, который отметил 15 марта 80-летний юбилей, и его жена Екатерина, 78 лет которой исполнилось 13 марта, стараются не думать, только иногда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профориентационное мероприятие «Пути получения профессионального образования в Республике Беларусь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика