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По итогам 2018 года Лида вновь попала в список самых благоустроенных населенных пунктов Беларуси
Гродно, Лида, Клецк, Буда-Кошелево и агрогородок Беловежский названы самыми благоустроенными населенными пунктами в стране.
Победители определялись по результатам соответствующего республиканского конкурса в пяти категориях — в зависимости от численности проживающего населения, сообщает
— В этом году особо отмечу благоустройство малых городов и агрогородков, — замечает консультант отдела градостроительства главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Анна Кудравец. — Своей подготовкой больше всего нас поразили агрогородок Беловежский Каменецкого района, Буда-Кошелево, Копыль, Мядель и агрогородок Судково Хойникского района. Там видна хорошая работа местных исполнительных органов. Настолько большого разнообразия примененных современных технологий и интересных решений архитектурной среды по созданию хорошо оборудованных детских, спортивных площадок, обустройству малыми архитектурными формами скверов, созданию мест отдыха мы давно не видели.
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Гродно, Лида, Клецк, Буда-Кошелево и агрогородок Беловежский названы самыми благоустроенными населенными пунктами в стране. Победители определялись по...
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