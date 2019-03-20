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По итогам 2018 года Лида вновь попала в список самых благоустроенных населенных пунктов Беларуси

21.03.2019 — Разное | Lida.Info  
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По итогам 2018 года Лида вновь попала в список самых благоустроенных населенных пунктов Беларуси

Гродно, Лида, Клецк, Буда-Кошелево и агрогородок Беловежский названы самыми благоустроенными населенными пунктами в стране.

Победители определялись по результатам соответствующего республиканского конкурса в пяти категориях — в зависимости от численности проживающего населения, сообщает «СБ-Беларусь сегодня».

— В этом году особо отмечу благоустройство малых городов и агрогородков, — замечает консультант отдела градостроительства главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Анна Кудравец. — Своей подготовкой больше всего нас поразили агрогородок Беловежский Каменецкого района, Буда-Кошелево, Копыль, Мядель и агрогородок Судково Хойникского района. Там видна хорошая работа местных исполнительных органов. Настолько большого разнообразия примененных современных технологий и интересных решений архитектурной среды по созданию хорошо оборудованных детских, спортивных площадок, обустройству малыми архитектурными формами скверов, созданию мест отдыха мы давно не видели.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно, Лида, Клецк, Буда-Кошелево и агрогородок Беловежский названы самыми благоустроенными населенными пунктами в стране. Победители определялись по...
 
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