«Высоким быть хорошо!» Парень из Лиды рассказал о службе в роте почетного караула





Рота почетного караула – элитное подразделение, служить в которое молодых людей отбирают по многим показателям, в том числе и по росту. Наш корреспондент пообщался с самым высоким солдатом РПК, узнал о плюсах и минусах его роста и о том, как парню нравится служить в роте.

Рост рядового Виктора Жуковского – 194 сантиметра. Родом парень из Гродненской области Лидского района. Учился в Оршанской школе, получил среднее специальное образование в Лидском колледже.

До армии (как, наверное, и положено высокому парню) он занимался баскетболом, в составе команды выступал на районных соревнованиях, занимал призовые места. В школе Виктору также нравились гуманитарные предметы.

Что же касается непосредственно роста, то, как говорит Виктор, у них в семье – это наследственное. К примеру, дядя у Виктора ростом 190 см.

— Высокий рост – это больше плюс или минус? – интересуюсь у парня.

— Думаю, скорее первое. Я где-то читал, что высокие люди чаще, чем остальные, проявляют удовлетворение своей жизнью; они также чаще испытывают позитивные эмоции и реже – негативные. Хотя, это, наверное, все индивидуально, зависит от характера, образа жизни и других вещей, — с улыбкой говорит солдат.

Спокойствия, к слову, ему тоже не занимать.

Когда пришло время отдать гражданский долг стране, в военкомате на высокого парня сразу же обратили внимание. После того, как он прошел годность к службе по здоровью и другим показателям, ему предложили отправиться на срочную службу в элитное подразделение – роту почетного караула. И призывник Жуковский согласился.

В первые дни службы было тяжело, не скрывает Виктор. Наряду с армейским распорядком, много сил отнимали тренировки. Но при этом ни он, ни его товарищи ни разу не пожаловались на непростые условия службы и не опустили руки. Тем более, что сложности парня не пугают.

На вопрос, были ли у новобранца проблемы с вещевым и продовольственным обеспечением поначалу службы, парень «накинул» еще несколько плюсов.

Во-первых, форму для военнослужащих РПК шьют на заказ, чтобы она подходила каждому индивидуально. А во-вторых, что касается пайка, то он у воинов роты «усиленный»: в меню двойная порция мяса, сало, фрукты, сок и витамины. Всегда можно взять дополнительную порцию. Если солдаты РПК выступают в другом городе, то им выдают сухой паек. Калорийности пищи хватает, чтобы восстановиться после тренировок.

— Как отнеслись твои родственники, к тому, что ты будешь служить именно здесь? – вернулся я к предармейской жизни Виктора.

— Когда я рассказал родителям об этом, они восприняли эту новость с радостью и гордостью. Семилетний братишка тоже обрадовался. Сам я, придя из военкомата домой, первым делом «полез» в Интернет – просматривать ролики с участием РПК в параде на День Независимости, — ответил мой собеседник. – Конечно же, мне сразу захотелось научиться всем этим строевым приемам, овладеть шашкой и карабином, захотел стать частью команды, если можно так выразиться.

И вот уже через какое-то время Виктора самого показывали в телевизоре – он участвовал в плац-концерте на День Независимости, пройдя до этого испытание ежедневными многочасовыми тренировками.

– Благодаря высокому росту я оказался в первой шеренге во время плац-концерта. С одной стороны это очень почетно, с другой – очень ответственно, – добавил солдат. – Ведь каждое мое движение было на виду у множества зрителей и телезрителей. К тому же, когда военнослужащий находится сзади и видит то, что делают стоящие впереди, он может ориентироваться по ним, подстроиться под их ритм, чтобы все действовали синхронно. А я, как понимаете, был впереди и не видел, что происходит сзади меня. Это добавляло сложности и немного волнения.

Но Виктор со всем справился. После участия в параде его назначили в почетную знаменную группу. Сейчас уже он сам передает навыки и умения младшим товарищам, помогает им во время тренировок. Не за горами и тренировки к параду, сообщает mil.by .