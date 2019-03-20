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28-летняя жительница Лиды решила заработать на Интернет-торгах, но в итоге лишилась 6 тысяч рублей (видео)

21.03.2019 — Разное | Lida.Info  
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28-летняя жительница Лиды решила заработать на Интернет-торгах, но в итоге лишилась 6 тысяч рублей (видео)

28-летняя лидчанка пострадала от действий интернет-мошенников. Она решила заработать в глобальной сети на Интернет-торгах.

Для этого, разумеется, необходимо было внести определённую сумму на счет сомнительного работодателя. За неполных два месяца она перевела электронным платежом неизвестному лицу почти шесть тысяч белорусских рублей. Когда же лидчанка поняла, что выигрыша не будет, обратилась в милицию, сообщает «Лида-ТВ».

 
 
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28-летняя лидчанка пострадала от действий интернет-мошенников. Она решила заработать в глобальной сети на Интернет-торгах. Для этого, разумеется, необходимо было...
 
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