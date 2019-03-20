Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимодействия с Казахстаном, сообщает пресс-служба главы государства. Он поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента республики.

Лукашенко отметил, что в Беларуси Токаев известен «как мудрый государственный деятель, давно заслуживший уважение казахстанского народа». «В ходе нашей недавней встречи в Минске вами была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя странами», – говорится в поздравлении.

Белорусский лидер убежден, что сотрудничество между странами продолжит развиваться в духе стратегического партнерства и доверия.

Он пожелал казахстанскому президенту здоровья, благополучия и новых достижений на этом посту.

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. На высший государственный пост он временно назначил спикера сената парламента Токаева . В среду тот принял присягу и вступил в должность главы государства.