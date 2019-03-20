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Житель Великобритании выиграл в лотерею джекпот и решил бросить работу
21.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Житель Великобритании 58-летний рабочий Эйд Гудчайлд выиграл в лотерею джекпот — 71 млн фунтов стерлингов, сообщает «МИР 24».
Как только мужчина осознал, что произошло, заказал пиццу на вынос, острые куриные крылышки и итальянское пиво. Британец сразу же позвонил родителям, чтобы поделиться с ними этой радостной новостью.
Счастливчик заявил, что выигрыш кардинально изменит его жизнь. Он планирует уволиться с работы и отправиться в путешествие, приобретет новый дом и начнет посещать лучшие спортивные мероприятия.
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Житель Великобритании 58-летний рабочий Эйд Гудчайлд выиграл в лотерею джекпот — 71 млн фунтов стерлингов, сообщает «МИР 24». Как только мужчина осознал, что...
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